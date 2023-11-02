02 ноября 2023, 04:07

Врач назвала фрукт, который снизит давление и поможет похудеть

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Грейпфрут может оказаться полезным для людей с высоким кровяным давлением и избыточным весом. Об этом сообщила врач Татьяна Захарова в беседе с изданием «МедикФорум».

Эксперт рассказала, что продукт содержит большое количество витаминов А и С, его считают идеальным источником пищевых волокон. Также фрукт имеет очень низкий гликемический индекс - 25.

В публикации сообщили об исследовании, в котором участвовало 74 добровольца. Ученые разделили их на две категории. Одни ели половинку грейпфрута три раза в день перед приемом пищи, а другие - нет. Результаты показали, что у первой группы снизилось кровяное давление, кроме этого, испытуемые заметно похудели.

«Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией», - сказано в материале.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алла Губина назвала продукты, которые снижают риск развития рака. По ее словам, это овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо и рыба.

Еда Болезни Врачи Продукты
01 ноября 2023, 04:34
Гастроэнтеролог назвала продукты, снижающие риск развития рака
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Нездоровое питание и вредные привычки могут стать причиной появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алла Губина на сайте Роскачества.

Специалист отметила, что на состояние организма положительно повлияет сбалансированный рацион. Врач назвала продукты, способствующие сокращению риска возникновения рака на 10-20%. Среди них: овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо, рыба, тофу, яйца, орехи, семена, молоко, йогурт, сыр, цельнозерновые, злаковые и продукты с пониженным содержанием жира.

«Пища играет важную роль не только для профилактики онкологии, но и для поддержания нормальной физической формы человека, уже заболевшего. Благодаря правильному питанию <…> иммунная система укрепится, чтобы бороться в полную силу», - заявила эксперт.

Ранее психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков заявил, что положительное отношение к стрессу способно помочь в борьбе с раком. По его словам, хороший настрой запускает выработку окситоцина, придающего психоэмоциональные силы.

Болезни Врачи Рак Онкология
31 октября 2023, 17:57
ИИ в Москве научили выявлять несколько заболеваний на снимках грудной клетки
Сайт мэра и правительства Москвы
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Еще один комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ), запустили в Москве. Нейросеть сможет находить патологии органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки», - рассказала она.

Нейросеть обучили находить на снимках признаки семи патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца. Искусственный интеллект проанализировал более 10,5 миллиона медицинских снимков.

В конце 2021 года организаторы эксперимента с искусственным интеллектом заявили о перспективах перехода к комплексным решениям. Сегодня врачи уже могут пользоваться шестью программными продуктами, которые способны определить сразу несколько патологий.

Ранее москвичам рассказали, как нейросети выявили более 800 нарушений с использованием земель.

Здравоохранение Искусственный интеллект Москва 2023 Анастасия Ракова
31 октября 2023, 00:48
Врач объяснил, почему от инсульта женщины умирают чаще мужчин
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Известные симптомы инсульта могут не проявляться у женщин. Об этом сообщила хирург Эрин Нэнс из Нью-Йоркской больницы Леннокс Хилл, передала газета DailyMail.

По ее словам, в США около 60% смертельных исходов после инсультов приходятся на женскую половину пациентов. Она связала эти данные с различиями признаков «мозгового удара» у обоих полов.

Эксперт отметила, что типичные симптомы, как онемение одной стороны тела, асимметрия лица и невнятная речь, чаще происходят у мужчин. Из-за этого некоторые медики неверно истолковывают диагноз у женщин и начинают лечить их от мигрени.

Среди симптомов инсульта у женского организма врач назвала дезориентацию, спутанность сознания, слабость и головную боль. Также тревожными звоночками могут быть обмороки, судороги и тошнота.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал, как снизить риск развития инсульта. По его словам, нужно придерживаться правильного питания и заниматься спортом.

Инсульт Больницы Болезни Врачи
30 октября 2023, 03:49
Ученые назвали защищающую от деменции и болезней сердца пищу
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Продукты растительного происхождения и морские водоросли богаты полифенолами. Ученые изучают их влияние на здоровье человека уже более 100 лет, а употребление такой пищи может защитить от болезней сердца и деменции. Об этом сообщил портал The Conversation.

Еще в прошлом веке исследователи доказали, что данные вещества являются антиоксидантами, которые помогут противодействовать вредным свободным радикалам в организме, влияющим на развитие атеросклероза, рака и диабета.

Также они значительно снижают риск инфарктов и инсультов. В растениях содержится свыше восьми тысяч разных полифенольных соединений. Согласно последним исследованиям, полифенолы поддерживают здоровье кишечных микробов, улучшая чувствительность к инсулину и сокращая воспаления.

Ранее британские ученые выяснили, что быстрая ходьба способна снизить вероятность возникновения рака. Также, активность такого рода способна снизить риск развития деменции на 71%.

Болезни Ученые

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