Врач назвала фрукт, который снизит давление и поможет похудеть

Эксперт рассказала, что продукт содержит большое количество витаминов А и С, его считают идеальным источником пищевых волокон. Также фрукт имеет очень низкий гликемический индекс - 25.

В публикации сообщили об исследовании, в котором участвовало 74 добровольца. Ученые разделили их на две категории. Одни ели половинку грейпфрута три раза в день перед приемом пищи, а другие - нет. Результаты показали, что у первой группы снизилось кровяное давление, кроме этого, испытуемые заметно похудели.

«Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией», - сказано в материале.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алла Губина назвала продукты, которые снижают риск развития рака. По ее словам, это овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо и рыба.