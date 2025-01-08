Врач назвал возможные причины пожелтения кожи

Медицинская бригада в квартире. Экстренный вызов. Нужна госпитализация. Водитель отвязывает носилки. Машина стоит у подъезда, позади — грязная Lada с открытыми окнами. Водитель курит, матерится. Мол, как проезжать. Я чувствую его ненависть, как будто он не в машине, а в кастрюле, из которой выкипает вода. И таких за эту ночь я встречу еще немало.

Водителей, которым очень мешает широкоплечая машина скорой. Родителей, которые недовольны, что машина эта вместе с медиками не оказалась на месте через минуту после вызова. Очень много раздражения.

Но врачи, будем откровенны, не обращают на это внимания. Елена Павловна, педиатр с почти тридцатилетним стажем, говорит, что всех можно понять. Родители переживают. Дети - это святое. И надо найти и к родителям, и детям подход, успокоить. Скорую помощь не вызывают, когда все хорошо.

- Вот возмущаются, что не приехали сразу, - говорит водитель скорой, - а я торопился, ехал. Но меня не хотели пропускать. Тут минуту потерял, там. Потому что какой-то злой возмущенный человек решил включить свое эго и пропустил не сразу. А мы же тоже люди. И за пациентов, которых в первый раз в жизни видим, мы переживаем, как за себя.

Я вижу реальные доказательства его слов. Оксана, молодой медик, будущий реаниматолог, почти всю смену держит руку на пульсе: еще днем у нее был сложный вызов. Девочка упала с горки. Сломана шея. Состояние тяжелое. Периодически какие-то знакомые из больницы, куда ее бригада отвезла пациентку, сообщают о состоянии девочки.

- Жива! Жива она! Елена Павловна, вы слышите, жива, стабилизировали, - она не может скрыть свою радость, и на всякий случай повторяет то же самое моему оператору, который не совсем понимает, о чем речь.

Наша съемочная группа не мешала работе, мы тенью следовали за бригадой. Круговерть домов, этажей, квартир. На одном из вызовов пришлось задержаться: в дополнение к медикам приехала полиция. Это вообще история интересная, о ней вы тоже узнаете из репортажа.

Посмотрите полную версию материала и напишите мне, какие эмоции у вас вызвала история об этой бригаде скорой помощи. Я буду вам очень благодарна.