Врач назвал возможные причины пожелтения кожи
Кожные покровы могут окраситься в желто-оранжевый цвет из-за переизбытка в организме каротиноидов, которые содержатся в моркови, тыкве, шпинате, хурме. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«У некоторых людей при выраженном избыточном потреблении продуктов с высоким содержанием каротиноидов, <…> может наблюдаться окрашивание кожных покровов в желто-оранжевый цвет - аурантиаз кожи или каротиновая ксантодермия», - отметила диетолог.
Окрашивание кожи заметно на лице, на ладонях и подошвах. Это состояние обратимо, нужно откорректировать питание. Однако в патогенезе этого заболевания имеются проблемы с печенью и желчевыводящими путями, поэтому необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, предупредила Стародубова.
Об опасности злоупотребления мандаринами предупредила подмосковный врач Яна Шмелева. Мандарины содержат достаточно много глюкозы, что может активизировать выработку инсулина. Это может нарушить процесс расщепления жира, что приводит к набору веса.