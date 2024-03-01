Врач назвал три опасных для человека продукта

Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем. Однако и это не все последствия, с которыми может столкнуться человек.

Приготовленная в кипящем масле картошка фри содержит трансжиры, которые влияют на гормональный фон. Так, в теле мужчины начинают преобладать женские гормоны - это снижает уровень фертильности.

«Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование», - предупредил врач.

Любителям соленого стоит быть осторожнее, потому что такие продукты приводят к сердечно-сосудистыми заболеваниями, конкрементами в почках и снижению либидо. Не менее опасен и сахар: он запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона.

Ранее врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость.