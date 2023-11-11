Врач назвал способные улучшить сон продукты

По ее словам, в киви содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует более крепкому сну. Медик посоветовала есть киви ежедневно в течение четырех недель, чтобы ощутить изменения на себе. Еще для хорошего сна она порекомендовала употреблять вишню, так как в ней есть гормон сна мелатонин. Подойдут как сами ягоды, так и вишневый сок.

Еще в список Хембри попали помидоры, содержащие мелатонин и ликопин. Нехватка последнего чревата короткими циклами сна. Также для улучшения сна можно добавить в рацион лосось и индейку. А вот для легкого пробуждения необходимо пить молочный йогурт. В нем есть белок альфа-лактальбумин и кальций, помогающие быстрее засыпать и проще вставать по утрам.

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