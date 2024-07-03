03 июля 2024, 01:35

Врач назвал способ перенести жару, не навредив здоровью

Freepik
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Распитие алкогольных напитков и употребление газировки в сильную жару может привести к обезвоживанию организма. О том, как человеку не навредить своему здоровью и адаптироваться к непривычным условиям, рассказала Lenta.ru семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии Ксения Уваровская.

Специалист отметила, что перенести жару с минимальным вредом для здоровья поможет отказ не только от спиртного и сладкой газировки, но еще и от кофе, которое обладает мочегонным эффектом. Все эти напитки приводят к быстрой потере жидкости в организме.

Уваровская призвала соблюдать питьевой режим для адаптации к жаре, а также правильно питаться, отдав предпочтение свежим овощам, зелени, фруктам и ягодам. Пить лучше теплую воду без газа.

«Также хорошо утоляет жажду горячий черный или травяной чай. Этот способ традиционно используют в странах с жарким климатом, поскольку горячий напиток стимулирует потообразование, и организм быстрее охлаждается», - объяснила врач.

Ранее доцент Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, что в жару нужно пить больше воды комнатной температуры, есть фрукты и овощи, сократив употребление жирных продуктов, включая мороженое.

Врачи Алкоголь Жара
02 июля 2024, 04:54
Названы признаки нитратов в арбузе
РИА «Новости»
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Россиянам при покупке арбуза или дыни нужно быть внимательными, чтобы не приобрести бахчевые с высокой концентрацией нитратов. Распознать их наличие поможет внешний вид кожуры, рассказал в интервью «Москва 24» агроном Владимир Викулов.

«У арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. У качественного арбуза поверхность должна быть гладкой», - предупредил агроном.

Викулов добавил, что лучше отдать предпочтение плодам среднего размера, а также обратить внимание на полосы. Если они четкие, то арбуз созрел в естественных условиях, в поле.

Кроме того, можно оценить часть плода, которая лежала на земле. Если она насыщенного желтого цвета или желтоватого, то плод созрел. Если бледная и даже белая, то арбуз неспелый, уточнил агроном.

Также можно ударить по кожуре, чтобы по звуку определить спелость плода. Если он звонкий, то арбуз не перезрел, внутри нет пустот.

По словам Викулова, дыню тоже лучше брать среднего размера, а ее спелость можно оценить по аромату и носику плода. Если последний мягковат, то она созрела.

Ранее врач-эксперт медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что ранние арбузы перекармливают азотными удобрениями для быстрого созревания.

Продукты Удобрения
02 июля 2024, 04:04
Названы эффективные методы профилактики рака
Freepik
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Риски развития опухолевых процессов в организме помогут снизить несколько эффективных методов, в числе которых отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По мнению доктора, во-первых, людям следует отказаться от вредных привычек. Это шанс избежать онкологических заболеваний. Во-вторых, необходимо ограничить время пребывания под открытым солнцем, когда оно наиболее активно, а также отказаться от посещения солярия.

«Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», - подчеркнул онколог.

Каприн добавил, что также необходимо своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что резкое похудение, излишняя бледность, постоянная усталость и ухудшение качества сна могут являться симптомами рака кишечника.

Болезни Врачи Онкология
02 июля 2024, 01:18
Шестилетняя девочка из-за болезни стала стареть как Бенджамин Баттон
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Шестилетняя жительница США Хлоя Гарсия, страдающая от редкого генетического заболевания, стареет в «обратном направлении».  Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Впервые проблемы со здоровьем у ребенка заподозрила учительница. Она заметила, что девочка стала жаловаться на головные боли, плохо ходить и бегать, не могла открыть рюкзак. Сейчас школьница носит очки и ходит с помощью ходунков.

Выяснилось, что Хлоя страдает от метахроматической лейкодистрофии, которое вызывает дефицит фермента ARSA. У людей поражается мозг и нервная система, ухудшается речь, зрение и координация, появляются проблемы с питанием.

При этом заболевании человек как бы стареет наоборот. Подобная история была показана в фильме «Удивительная история Бенджамина Баттона». И лечение от этой болезни нет. Кроме того, терапия дорогостоящая. Она может составлять более четырех миллионов долларов.

Ранее биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, что человек может укрепить память и остановить старение мозга , если будет соблюдать кетодиету.

США Дети Болезни
01 июля 2024, 21:13
Россиянам рассказали о способе расчета суточной нормы питьевой воды
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Нехватка жидкости в организме приводит к ослаблению пищеварительного тракта человека, поэтому в сутки жителю города без особой физической нагрузки необходимо употреблять от 1,5 до двух литров воды. При этом ее источником может выступить обычная пища. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарии врача-диетолога, заведующей дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяны Залетовой для сайта aif.ru.

Специалист пояснила, что человеческий организм добывает жидкость из обычных продуктов питания, включая мясо, овощи и фрукты. Но для того, чтобы функционирование внутренних органов проходило стабильно, об обычной воде забывать тоже не стоит.

«Вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов», - заявила Залетова.

Врач добавила, что если в продуктах содержится большое количество железа или кальция, то кишечник усваивает не все. Кроме того, вода помогает выводить из организма продукты распада, выступая в качестве сглаживающего вещества. Также жидкость поддерживает слизистые оболочки клеток для сопротивления вирусам и бактериям, улучшает тонус мышц и кожи, регулирует температуру тела.

«Если говорить о диетологических нормах, которые прописаны в методических рекомендациях по питанию, то необходимо один миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию», - пояснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что в среднем городской житель с низкой физической активностью в сутки употребляет до двух тысяч килокалорий в сутки, поэтому нормой для него станет 1,5 - два литра воды. Спортсмены и те, кто занимается тяжелым физическим трудом, должны пить больше, так как нагрузки выводят влагу из организма.

«Если человек пьет сок, молоко, компот и прочее, то в целом это тоже можно считать как жидкость, но в уменьшенной пропорции (0,75 миллилитра на одну килокалорию). Так что для восполнения жидкости таких напитков нужно употреблять больше», - добавила врач.

Специалист исключила из списка чай и кофе, объяснив это их мочегонным действием. Рассматривать эти напитки в качестве восполняющих жидкость нельзя.

Ранее врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина составила список лучших напитков для утоления жажды в жаркую погоду. На первое место она поставила обычную воду и столовую минералку. Также врач одобрила употребление домашнего лимонада и кисломолочных продуктов. Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.

Питание Врачи Роспотребнадзор Продукты

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