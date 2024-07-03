Врач назвал способ перенести жару, не навредив здоровью

Специалист отметила, что перенести жару с минимальным вредом для здоровья поможет отказ не только от спиртного и сладкой газировки, но еще и от кофе, которое обладает мочегонным эффектом. Все эти напитки приводят к быстрой потере жидкости в организме.

Уваровская призвала соблюдать питьевой режим для адаптации к жаре, а также правильно питаться, отдав предпочтение свежим овощам, зелени, фруктам и ягодам. Пить лучше теплую воду без газа.

«Также хорошо утоляет жажду горячий черный или травяной чай. Этот способ традиционно используют в странах с жарким климатом, поскольку горячий напиток стимулирует потообразование, и организм быстрее охлаждается», - объяснила врач.

Ранее доцент Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, что в жару нужно пить больше воды комнатной температуры, есть фрукты и овощи, сократив употребление жирных продуктов, включая мороженое.