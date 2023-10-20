Врач назвал симптом рака, проявляющийся у мужчин по ночам

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«Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а в 90% есть рак», - отметил врач.

Сначала проявляется одно заболевание, потом врачи могут обнаружить второе. Существует ряд симптомов, по которым можно определить «неполадки» в организме. Одним из признаков развития рака или аденомы являются частые позывы к мочеиспусканию по ночам, а также проблемы с опорожнением мочевого пузыря. В этом случае Гадзиян рекомендовал пройти обследование - УЗИ, урофлуометрию, ОАМ. А также посоветовал ежегодно сдавать анализ ПСА.

Рак предстательной железы на начальных стадиях обычно протекает без симптомов. Чаще всего заболевание диагностируют на более поздних сроках. При этом на начальных стадиях заболевание хорошо поддается лечению.