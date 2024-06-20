Врач назвал самые вредные виды пива

По его словам, избыток калорий в «жидком» виде так же вреден для здоровья, как и в «твердом». Всего в одной бутылке пива может быть до 290 калорий, что значительно больше, чем в ряде сладостей.

Как пояснил Меллор, калорийность пива зависит от процента алкоголя и количества сахара в его составе. На каждый грамм спиртного приходится порядка семи калорий. Получается, что чем крепче сорт пива, тем вреднее оно будет для фигуры.

По рекомендациям специалистов национальной службы здравоохранения Великобритании, в день можно употреблять не более 30 граммов сахара. Если выпить всего две бутылки сидра объемом 330 миллилитров, то эта норма уже окажется превышена.

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя призвала пить алкоголь не чаще четырех раз в неделю.