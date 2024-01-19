Врач назвал рецепт вредного завтрака

Завтра - это самый важный прием пищи за день, с ним человек должен получать четверть всех питательных веществ. Но некоторые привычные продукты для завтрака могут навредить организму. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио 1».

Фрукты и овощи, хотя и богаты витаминами, могут навредить людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс», - объяснила врач.

По той же причине диетолог не советует пить утром кофе. Хотя каши считаются полезным завтраком, но они не относятся к быстрорастворимым вариантам - в них используется мука, много сахара, ароматизаторов и подсластителей. Вредно также есть с утра хлебобулочные изделия - они могут вызвать брожение в кишечнике.

Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом резко повысят уровень инсулина в крови, а это негативно скажется на работоспособности.

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