26 мая 2024, 05:47

Врач назвал пять способов улучшения памяти

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Многие люди с годами могут испытывать проблемы с памятью, но существуют надежные способы ее улучшить. Для этого можно использовать умственный тренинг не только в виде чтения книг и разгадывания кроссвордов, но и логические игры, в том числе компьютерные. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

По словам специалиста, логические игры помогают развивать стратегическое мышление.

Немаловажное значение имеют и социальные связи. Нужно заводить новые знакомства и менять привычные маршруты. Это поможет сформировать новые нейронные связи в мозге, улучшить его функции.

«Также необходимо давать мозгу необходим регулярный релакс. Даже в период максимальной загрузки и мозговых штурмов необходимы паузы в течение дня хотя бы на 10-15 минут», - предупредил невролог.

Не стоит забывать про физическую нагрузку. Для этого достаточно заняться настольными играми на свежем воздухе. Это тоже позволит надолго сохранить когнитивные функции на приемлемом уровне.

Ранее профессор фармакологии из Оксфорда Дэвид Смит рассказал, что включение в рацион богатой Омега-3 рыбы (сельдь, лосось и скумбрия) позволит предотвратить слабоумие.

Врачи
26 мая 2024, 03:52
Каша — не лучшее начало дня. Врачи назвали три ошибки при выборе продуктов на завтрак
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Многие привыкли начинать свой день с каши, но такой завтрак нельзя назвать полезным. Врачи рассказали, что лучше всего выбирать на первый прием пищи. Рекомендации появились на странице проекта Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Самая распространенная ошибка в первый прием пищи - упор на углеводы. Организм быстро перерабатывает такую еду, поэтому она не дает долгого чувства насыщения. В связи с этим привычные с детства каши не относятся к полезному завтраку, так как они состоят в основном из углеводов.

«Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго», - посоветовали специалисты.

Еще одна вредная пищевая привычка - заканчивать завтрак шоколадкой или пирожным. Сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови и приводит к набору лишнего веса.

Полностью отказаться от завтрака или перенести его ближе к обеду - тоже плохая идея. Это может привести к проблемам со здоровьем и ожирению.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила, что английский завтрак, состоящий из жаренных яиц, колбас и бекона, может обострить болезни ЖКТ.

Еда Болезни Врачи Роспотребнадзор Продукты
25 мая 2024, 16:25
Япония столкнулась с ростом заражения гемолитическим стрептококком
Unsplash
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Число случаев развития гемолитической стрептококковой инфекции, которая вызывает омертвение кистей рук и стоп и может привести к летальному исходу, за первый квартал в Японии обновило годовой максимум. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, только за апрель и май врачи выявили более 800 новых пациентов. В прошлом году за все 12 месяцев был 941 заболевший.

Молниеносная гемолитическая стрептококковая инфекция в основном вызывается бактерией, которая передается воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями, а также через пищу. Кроме того, патоген проникает через раны и порезы, что приводит к некрозам.

Причину увеличения числа пациентов врачи назвали смягчением мер против коронавирусной инфекции. Они призвали людей чаще мыть руки, а также проводить дезинфекцию ран.

Минздрав Японии назвал вспышку заболевания локальной и подчеркнул, что угрозы распространения болезни нет.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что гемолитический стрептококк атакует людей со сниженным иммунитетом. Он может вызвать пародонтит, ангину, фарингит, а в тяжелых случаях к гнойному воспалению жировой ткани.

Болезни Врачи Япония
25 мая 2024, 04:11
Петербургские врачи спасли пациента с девятью литрами мочи в мочевом пузыре
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Врачи Елизаветинской больницы спасли пациента, выведя из его организма почти девять литров мочи. Об уникальном случае урологической практике сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациента перевели из другой больницы с диагнозом «гигантское образование в брюшной полости». Врачи экстренно провели исследования и пришли к неожиданному выводу.

«Оказалось, образование, которое занимало большую часть брюшной полости, - это перерастянутый мочевой пузырь. Установив мочевой катетер, уролог выпустил из пациента почти девять литров мочи», - рассказали в больнице.

Уникальность этого случая заключается в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин обычно не превышает 700 миллилитров. А самый большой объем мочи в организме человека, описанный в мировой практике, составлял 11 литров.

Врачи диагностировали у петербуржца доброкачественную гиперплазию предстательной железы (аденому простаты), хроническую задержку мочи, цистит и камни в мочевом пузыре. Пациента выписали после симптоматической терапии. Но вскоре снова госпитализируют - уже на плановое лечение.

Ранее сообщалось, что врачи Елизаветинской больницы вытащили железный крюк из головы пациента.

Санкт-Петербург Больницы Болезни Врачи
24 мая 2024, 21:23
Форум «Лекарственная безопасность» представил расширенную деловую программу
Pxhere
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На форуме «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ-2024 пройдут экспертные сессии, круглые столы, а также заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса. Его расширенную деловую программу опубликовали на официальном сайте Российского фармацевтического форума.

Организаторами выступили фонд «Росконгресс» и Министерство здравоохранения России при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы.

«Лекарственная безопасность, обеспечение граждан доступными, эффективными, качественными лекарственными средствами - безусловный приоритет нашей работы», - подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности и обеспечение лекарственного суверенитета инициативы поддерживают на государственном уровне. Кроме того, в стране успешно разрабатывают новые перспективные лекарства.

«Сегодня доля российских лекарств на рынке увеличивается, растет и экспортный потенциал отрасли, что является показателем качества, безопасности и доступности выпускаемой продукции», - сказал Мурашко.

В рамках деловой программы форума пройдет сессия «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов». На ней обсудят перспективы развития и использования системы мониторинга движения препаратов, обеспечение прозрачности и безопасности в секторе онлайн-торговли лекарствами и другие актуальные вопросы.

Участники сессии «Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?» рассмотрят лучшие отечественные и международные практики и кейсы финансирования фармацевтических инноваций. А сессию «Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество» посвятят роли женщин в системе здравоохранения.

Здравоохранение Лекарства Россия Бизнес ПМЭФ-2024

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