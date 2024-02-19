Врач назвал простые способы избежать диабета

Однократный скачок сахара в крови может и не вызывать особых беспокойств и объясняться стрессом, физическими нагрузками, приемом некоторых лекарств и даже случайным проглатыванием зубной пасты. Но в любом случае тем, кто находится в группе риска, лучше пересдать анализ и сходить к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова. Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты.

«Если неправильное питание ведет к ожирению или даже просто появлению большого живота при нормальном весе, то у предрасположенных к диабету лиц может развиться каскад гормональных нарушений, результатом которых и станет преддиабет», - рассказала врач.

Она порекомендовала не налегать на сладкое и фастфуд и снизить долю простых углеводов (сладостей, сиропов, кондитерских изделий, добавленных сахаров) до 10% рациона. Прием фруктов - природный источник глюкозы и фруктозы - лучше ограничить двумя порциями в день.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала одним из признаков сахарного диабета запах ацетона от человека.