19 февраля 2024, 11:52

Врач назвал простые способы избежать диабета

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Сахарный диабет возникает не за один день, и его можно предотвратить, если правильно питаться. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на врачей.

Однократный скачок сахара в крови может и не вызывать особых беспокойств и объясняться стрессом, физическими нагрузками, приемом некоторых лекарств и даже случайным проглатыванием зубной пасты. Но в любом случае тем, кто находится в группе риска, лучше пересдать анализ и сходить к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова. Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты.

«Если неправильное питание ведет к ожирению или даже просто появлению большого живота при нормальном весе, то у предрасположенных к диабету лиц может развиться каскад гормональных нарушений, результатом которых и станет преддиабет», - рассказала врач.

Она порекомендовала не налегать на сладкое и фастфуд и снизить долю простых углеводов (сладостей, сиропов, кондитерских изделий, добавленных сахаров) до 10% рациона. Прием фруктов - природный источник глюкозы и фруктозы - лучше ограничить двумя порциями в день.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала одним из признаков сахарного диабета запах ацетона от человека.

Исследования Болезни Питание Врачи Диабет Продукты
19 февраля 2024, 11:03
Москвичей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами
РИА «Новости»
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Жители Москвы, страдающие диабетом, получат новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Устройства нужны больным для контроля уровня глюкозы в крови.

«Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», - уточнила вице-мэр.

Долгое время жителям столицы предоставляли для этого специальные тест-полоски. В 2023 году городские власти решили дополнительно запустить программу по выдаче глюкометров более широкой аудитории.

При согласии пациента информация с использованного им глюкометра автоматически будет отправляться в единую городскую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Лечащий врач сможет мониторить здоровье пациента в режиме реального времени, своевременно отмечать любые изменения и адекватно корректировать лечение. Если он зафиксирует серьезные отклонения, врач сможет оперативно вызвать пациента на консультацию и, при необходимости, назначить дополнительную диагностику или изменить лечебный курс.

Компания «Диаконт» в Королеве готовит к запуску производство тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Оно позволит наладить выпуск жизненно важного оборудования для больных диабетом.

Здравоохранение Диабет Анастасия Ракова Москва
19 февраля 2024, 10:28
Флагманский центр в больнице имени Буянова откроют в Москве до конца года
РИА «Новости»
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До конца года на базе клинической больницы имени Буянова в Москве откроют новый флагманский центр. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Он рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки», - отметил мэр.

По его словам, в центре появится девять операционных, отделения для лечения шоковых состояний и реанимационный зал. В больницу завезут свыше 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

В здании начались работы по установке инженерных сетей и оборудования.

Собянин добавил, что в общей сложности в столице откроют шесть флагманских центров, в четырех из них уже идет прием пациентов.

Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее. В 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку им диагноза и разработку плана лечения.

Больницы Сергей Собянин Москва
19 февраля 2024, 02:47
Названы основные симптомы дефицита железа
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Железо является важным элементом для организма человека, поэтому важно знать симптомы его дефицита. Об этом диетолог Елена Игнатикова рассказала в интервью радио Sputnik.

Признаками недостатка железа в организме являются слабость, повышенная утомляемость и чувствительность к физическим нагрузкам. Головокружения и головные боли также могут быть сигналом нарушения здоровья.

Для профилактики «железодефицитной анемии» в рацион нужно включить определенные продукты. Например, говядину, в которой содержится большое количество животного белка, необходимого для синтеза гемоглобина. Плюс в этом мясе много железа и оно хорошо усваивается.

По словам врача, ценным источником железа являются также язык, печень и сердце. Для усвоения этого элемента также нужен витамин С, поэтому в зимой нужно больше есть квашеной капусты, цитрусовых и яблок.

Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на мармелад или мандарины в темном горьком шоколаде.

Еда Врачи Продукты
19 февраля 2024, 02:28
Кардиолог назвал укрепляющие сосуды жирные продукты
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Отказ от жиров в рационе при переходе на правильное питание является распространенной ошибкой. Для поддержания здоровья мозга, сердца и сосудов важно употреблять жиры высокого качества, рассказала в Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.

Мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, фруктах и в красном мясе. Они считаются очень полезными для сосудов.

Полиненасыщенные жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Они содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах подсолнечника и кунжута, а также в некоторых видах мяса. Врач напомнила о важности контролировать меру употребления этих продуктов.

Трансжиры в фастфуде, тортах, соусах и других распространенных продуктах, способствуют повышению уровень «плохого» холестерина и усугублять атеросклероз. Из-за рисков, связанных с сердечно-сосудистой системой, Бокерия рекомендовала отказаться от такой пищи.

Терапевт Виктория Иванова ранее напомнила, что если человек постоянно питается жареной пищей, то увеличивается риск развития диабета и рака.

Питание Врачи Рак Диабет Продукты

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