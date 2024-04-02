02 апреля 2024, 02:34

Врач назвал продукты, содержащие вредные для здоровья трансжиры

Pixabay
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Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

«Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел», - пояснил диетолог.

Пользы от твердых жиров нет, а при частом употреблении транжиров в пищу увеличивается риск смерти от любых причин на 34%. Транжиры содержатся в заменителях сливочного масла, в маргарине, фастфуде, попкорне, кексах, пирожных, пончиках, заменителях молока и сливок для кофе, пицце, глазури и многом другом. Семирядов добавил, что закон не обязывает производителя указывать трансжиры в составе.

Ранее врачи назвали фастфуд источником самых опасных жиров в рационе. Один гамбургер с картошкой фри - это около 1500 калорий, к тому же такая пища насыщена трансжирами.

Еда Врачи Диеты Продукты
01 апреля 2024, 09:03
Важный онкологический препарат пропал с полок российских аптек
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Онкологический препарат уромитексан, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, исчез из аптек ряда российских городов. Об этом сообщили «Ведомости».

Дефицит препарата зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Ижевске и других городах.

По информации издания, компания Baxter решила вывести лекарство с российского рынка. На такой шаг производители могли пойти из-за экономических причин: инфляции и дорожающей логистики.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также заявил, что в России нельзя быстро повысить цену на уромитексан, так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в аптеках возник дефицит фавипиравира - лекарства для лечения COVID-19. Препарата не было ни в одной из московских, петербургских, новосибирских и других аптек, подключенных к онлайн-агрегатору.

Саратов Санкт-Петербург Лекарства Россия Аптеки Москва
31 марта 2024, 04:54
Названы самые опасные яды на столе, вызывающие воспаление и рак
Freepik
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Дешевый пакетированный чай, заплесневелый хлеб и сыр в нарезке могут содержать афлатоксины, которые выделяются плесенью. Они ослабляют иммунную систему человека и запускают онкологические процесс в печени, рассказала в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая.

Специалист предупредила, что плесень часто встречается в быту и содержит группу очень токсичных и аллергенных веществ. Если она появилась на продукте, то ее нельзя убрать и употребить продукт в пищу, так как он уже полностью заражен.

Помойнецкая добавила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов негативно влияют на легкие и печень.

«Плесень выделяет токсин, тропный (опасный) к печени и легким. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда», - подчеркнула она.

Врач добавила, что от заплесневелых продуктов нужно избавляться, так как плесневый яд устойчив к термической обработке и, например, переварить то же варенье не получится.

Ранее физиолог Александр Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства, а также забитая продуктовыми крошками дренажная система.

Еда Болезни Врачи Онкология Продукты
31 марта 2024, 03:08
Россиянам назвали разрешенные в пост белковые продукты
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Соблюдающие пост люди переходят на растительную пищу. Однако из-за дефицита белка и аминокислот организм может испытывать сильный стресс. В рацион нужно добавить грибы, орехи и масло, рассказала kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

По словам медика, для поддержания нервной и кроветворной систем организму необходимо получать витамины группы В и белок. В максимальном количестве они есть в мясе, яйцах и печени. Во время поста их можно заменить растительными продуктами, например, орехами, грибами и брокколи.

Слова Денисенко подтвердила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического института Екатерина Баньковская.

Она пояснила, что орехи содержат растительный белок и большое количество ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека. Они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают сердечную и мозговую деятельность.

Весенний рацион должен быть разнообразным и питательным, поэтому его можно разнообразить сырами и морепродуктами. Также важно в ключить овощи и фрукты , рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская.

Диеты Продукты Наука
30 марта 2024, 03:11
Желающим похудеть рассказали о полезном завтраке
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Людям, которые придерживаются диеты, рекомендовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом вкусного блюда с изданием «Доктор Питер».

Для приготовления омлета с тостом с авокадо нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени и орехи.

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», - объяснила она.

На тост можно выложить нарезанное авокадо, зелень или семечки. По словам Лебедевой, в таком завтраке много жиров для хорошего оттока желчи, которое обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

Ранее некоторым россиянам запретили есть на завтрак каши. Прежде всего это касается людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока.

Диеты

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