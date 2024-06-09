Врач назвал причину неукротимой тяги к сладостям

По ее словам, если появляются странные пищевые пристрастия, например, запить селедку молоком, но с пищеварением все нормально, обязательно надо выяснить, чего в организме не хватает.

Если речь идет о сладком, то достаточно съесть кусочек шоколада, а не несколько плиток. В противном случае стоит предположить наличие белкового дефицита, проконсультироваться с врачом и сдать анализы крови. Также нужно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и творог.

«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо.», - подчеркнула Колесникова.

Несколько лет назад кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла миф , что употребление сладостей улучшает настроение.