09 июня 2024, 03:52

Врач назвал причину неукротимой тяги к сладостям

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Пищевые причуды человека, в том числе неукротимая тяга к сладким продуктам, могут сигнализировать о состоянии организма, дефиците каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, завотделением гастроэнтерологии Пушкинской больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

По ее словам, если появляются странные пищевые пристрастия, например, запить селедку молоком, но с пищеварением все нормально, обязательно надо выяснить, чего в организме не хватает.

Если речь идет о сладком, то достаточно съесть кусочек шоколада, а не несколько плиток. В противном случае стоит предположить наличие белкового дефицита, проконсультироваться с врачом и сдать анализы крови. Также нужно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и творог.

«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо.», - подчеркнула Колесникова.

Несколько лет назад кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла миф , что употребление сладостей улучшает настроение.

Питание Врачи Продукты
09 июня 2024, 03:36
Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака получат до конца года
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до конца года представят первые результаты доклинических исследований вакцины против рака. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Первые результаты рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», - рассказал Мурашко.

По словам министра, над вакциной совместно работают несколько научных команд. Это представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.

Они получили на эти цели госфинансирование. Разработка препарата ведется в рамках госзаданий, подчеркнул министр.

Ранее врач-онколог Игорь Самойленко объяснил, что новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака, но вакцина позволит получить хороший противоопухолевый защитный эффект.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов считает, что вакцина от рака будет неэффективна из-за отсутствия специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток.

Исследования Болезни Минздрав Ученые Россия Вакцинация Онкология ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 02:50
Зубной туризм. Названы регионы с самыми дешевыми услугами стоматологов
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Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм»рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. Если пломбирование одного зуба в Москве стоит от двух до 10 тысяч рублей, то в регионах за эту процедуру можно отдать от полутора до семи тысяч. Коронка в столице стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах - 10-40 тысяч.

Дешевле всего кариес лечат в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией у тульских стоматологов обойдется всего в 1426 рублей.

Также эксперт посоветовала при выборе клиники обращать внимание на квалификацию врачей, оснащение современным оборудованием и соблюдение требованиям гигиены.

Стоматолог-ортопед Юрий Калинин ранее заявил, что протезирование не может полностью предупредить развитие заболеваний полости рта.

Туризм Врачи Москва
09 июня 2024, 02:04
Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня
РИА «Новости»
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Мощные вспышки на Солнце вызовут новые магнитные возмущения на Земле. Малые и средние радиационные бури будут ощущаться 9 июня. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, малые радиационные бури начались на Земле с 03:00 8 июня, позже они стали умеренными.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что в 2024 году ученые ожидают максимальную солнечную активность. На Солнце возникнут новые вспышки, а на Земле пройдут магнитные бури. В частности, ученый предсказал магнитные возмущения в ближайшие две недели.

В конце мая руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин сообщил, что на Солнце замечено огромное пятно , которое в ближайшее дни может начать «стрелять» в Землю.

Погода Магнитные бури Солнце
09 июня 2024, 01:48
Названо опасное последствие позднего отхода ко сну
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Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что поздний отход ко сну негативно влияет на психическое состояние здоровья человека. Исследование опубликовали в научном журнале Psychiatry Research.

Исследователи отметили, что не имеет значения, по какой причине люди поздно засыпают.

В любом случае внутренние часы человеческого организма, или циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна. Они расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, в том числе и на время сна.

Хронотип, предпочтение времени сна, оказывает влияние на психическое здоровье. У людей, которые ложились спать позже, чаще наблюдали поведенческие и психические расстройства, в том числе депрессию и генерализованное тревожное расстройство. И неважно, работал ли человек, считал себя «совой» или предпочитал вечерние развлечения.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос рассказала о техниках, которые помогут снова настроиться на сон, если проснулись среди ночи.

США Болезни Ученые Депрессия

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