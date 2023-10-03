Врач назвал полезные продукты для людей в возрасте

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По ее словам, всего в 100 граммах шиповника содержится 426 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Взрослым каждый день нужно употреблять по 100 миллиграммов этого витамина.

«Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, то есть он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода. Если клетки здоровы, они медленнее стареют», - пояснила Кашух.

Еще стоит есть тыкву, так как она содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Причем полезна не только мякоть, но и семена. Витамин А в тыкве может помочь поддержать здоровье щитовидной железы и остроту зрения.

Как ранее отметила нутрициолог Ксения Биткова, полезны для здоровья также орехи и авокадо. Они хорошо влияют на работу сердечно-сосудистой системы.