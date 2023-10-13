Врач назвал первые симптомы тромбоза

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Тромбоз - это процесс образования сгустков крови (тромбов) внутри кровеносных сосудов. Его главная опасность в том, что тромб может оторваться в любой момент, пойти по току крови и в итоге перекрыть просвет сосуда, отметила Бирюкова. При таком положении тромб создаст препятствие для кровоснабжения жизненно важных органов.

«При венозном тромбозе это может вызвать тромбоэмболию (закупорку легочной артерии), а при артериальном - инфаркт миокарда или инсульт», - предупредила кардиолог.

Также тромб может перекрыть движение крови в других органах, что может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Развитие этого недуга может сопровождаться рядом симптомов. В частности, это может быть отек стопы, голени, всей ноги с одной стороны. Также к симптомам тромбоза можно отнести пароксизмальную боль в пораженной ноге, которая обычно начинается в икрах, также это может быть сильная, пульсирующая боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре. Помимо этого не стоит упускать из внимания локальное повышение температуры кожи в пораженной области, покраснение или посинение кожи, а также припухлость, ощущение уплотнения вен и боль при прикосновении к ним.

Важными шагами для предотвращения осложнений тромбоза являются ранняя диагностика и своевременное лечение. Для диагностики тромбоза нужно сдать анализ крови на D-димер, пройти ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) и флебографию. При подозрении на тромбоз нижних конечностей, могут применяться функциональные пробы.