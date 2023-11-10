Врач назвал овощ, способный «обновить» организм

«Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ - источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме», - отметила она.

Глутатион - антиоксидант, помогающий очистить организм от токсинов. Это вещество участвует в процессе детоксикации и обновления. Также капуста полезна для работы печени и обменных процессов.

Как подчеркнула Королева, жителям промышленных городов блюда с добавлением капусты помогут избежать хронической интоксикации.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что в сыром виде нельзя есть баклажаны, спаржу и шпинат. Эти овощи могут привести к боли в желудке.