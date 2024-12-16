16 декабря 2024, 04:14

Врач назвал новогоднее блюдо, которое сделает утро 1 января приятнее

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В холодце содержится множество веществ, которые помогают организму оставаться крепким, упругим и здоровым. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, это блюдо, которое стало неотъемлемой частью новогоднего стола большинства россиян, не только вкусное, но и полезное.

Как рассказал специалист, наибольшую пользу в холодце несет в себе коллаген - белок, входящий в состав сухожилий, хрящей и костей, из которых готовят блюдо.

«Длительная варка делает его [коллаген] более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», - отметил он.

Кроме этого, по словам врача, холодец содержит множество витаминов и микроэлементов. Витамин А укрепляет иммунную систему. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно сказываются на работе нервной системы. Также в холодце содержится железо, фосфор, магний, и другие важные микроэлементы.

Тяжельников добавил, что вязкий бульон, из которого готовят холодец, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя, а содержащаяся в блюде аминокислота глицин, помимо стимуляции клеток головного мозга, помогает нейтрализовать токсины при расщеплении алкоголя.

«Поэтому в новогоднем меню эта закуска очень уместна», - заключил врач.

Чтобы в новогоднюю ночь не переесть , доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева посоветовала россиянам сделать легкий перекус перед основным застольем. Эксперт также порекомендовала поставить на стол побольше салатов с зеленью и овощами, а основным сделать рыбное блюдо.

Еда Праздники Здравоохранение Врачи Алкоголь Новый год
15 декабря 2024, 04:09
Стало известно, кто сможет поучаствовать в исследовании онковакцины
РИА «Новости»
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В ближайшее время на базе НМИЦ радиологии начнутся клинические исследования онковакцины на мРНК-платформе. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом, сообщил в своем Telegram-канале внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, исследование направлено на изучение безопасности, переносимости, а также фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.

Поучаствовать в исследовании смогут пациенты обоих полов в возрасте 18-75 лет с подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и прочие методы лечения уже невозможны. Еще одним условием участия станет общее состояние здоровья по шкале ECOG, которое должно составлять 0-2. При этом с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель, уточнил Каприн.

«Этот препарат - долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей», - написал онколог.

Ранее Каприн рассказал, что создание такой онковакцины под каждого пациента будет стоить государству около 300 тысяч рублей. При этом для пациентов она будет бесплатной.

Исследования Рубль Минздрав Врачи Россия Медицина Рак Онкология
13 декабря 2024, 23:43
Краснодарские аптеки сообщили о дефиците физраствора
РИА «Новости»
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В крупнейших аптечных сетях Краснодара пожаловались на дефицит физраствора. При этом в медучреждениях города таких проблем не наблюдается. Прояснить ситуацию попытались РИА «Новости».

После опроса журналистами нескольких крупных аптечных сетей в регионе, выяснилось, что приобрести препарат можно лишь в паре десятков аптечных пунктов. При этом, во всем Краснодаре насчитывается их около тысячи. Представители некоторых сетей признались, что в ближайшее время не ожидают поставок препарата.

Помимо аптек, агентство обратилось в Минздрав Краснодарского края. Там журналистам ответили, что в государственных больницах никаких проблем с препаратом нет.

«В медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения, физраствор есть в достаточном количестве», - сказали в ведомстве.

Ранее башкирская компания обманула больных раком россиян на 99 миллионов рублей. В качестве лекарства фирма предлагала не прошедший испытаний препарат, от которого состояние больных только ухудшилось.

Здравоохранение Больницы Краснодар Лекарства Минздрав Аптеки
13 декабря 2024, 11:54
Офтальмолог назвал пять способов сохранить здоровье глаз
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Современный человек регулярно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, но есть способы, позволяющие сохранить здоровье глаз. Об этом в комментарии Lenta.ru рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

По его словам, важно правильно настроить под себя яркость экрана гаджета, поскольку именно они наиболее активно влияют на глаза. Выходя на улицу в солнечный день, необходимо надевать темные очки.

При этом на свежем воздухе нужно проводить как можно больше времени, потому что от домашнего образа жизни зрение тоже ухудшается.

Также Светлаков рекомендовал трижды в час давать глазам перерыв.

«Есть такое правило, которое так и называется „20×20×20“. Необходимо каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вперед на 20 метров», - рассказал врач.

Кроме того, офтальмолог посоветовал отказаться от курения, поскольку табачный дым разъедает слизистые оболочки.

Накануне врач-травматолог Сергей Климов рассказал, что делать, если в глаз попали искры от пиротехники.

Врачи
12 декабря 2024, 09:26
Клиника академика Ройтберга в Химках стала лучшей по клиентоцентричности в стране
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Клинику академика Ройтберга (АО «Медицина») в Химках признали лучшей по внедрению стандартов клиентоцентричности в России. Награду вручили в рамках конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», организованного Минздравом России.

Крупнейший центр ядерной медицины «Институт ядерной медицины» открыли в 2021 году в Химках. Клинику тогда посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Почетные гости отметили, что это первый центр такого масштаба в России: передовые технологии, современные аппараты и сотрудники с огромным опытом обеспечивают высокий уровень лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

В феврале на базе клиники начал работу первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 с инновационной системой искусственного интеллекта. Эта система позволяет обнаруживать на ранних стадиях самые мелкие злокачественные образования и повышает точность диагностики онкозаболеваний до 93%. Специальная технология ASiR-V сокращает время проведения исследования и повышает безопасность процедуры.

«Институт ядерной медицины» АО «Медицина» стал первой клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи JCI и трижды подтверждавшей соответствие этим стандартам.

Критерии оценки При выборе лучших клиник из всех заявленных комиссия учитывала доступность медицинской помощи, удовлетворенность пациентов и условия труда сотрудников.

В «Институте ядерной медицины» (ИЯМ), обособленном подразделении АО «Медицина», оказывают услуги лечения по полису обязательного медицинского страхования, хотя медучреждение относится к системе частного здравоохранения.

В 2023 году Клиника академика Ройтберга оказала помощь 27 760 пациентам в Московской области по полису ОМС и получила высокую оценку качества услуг - 95,1 балла из 100.

Жители Подмосковья высоко оценили услуги по полису ОМС, работу врачей и доступность высокотехнологичного обслуживания. Пациенты дали самую высокую оценку практически по всем важным аспектам обслуживания по ОМС.

«Мы выражаем искреннюю благодарность администрации Московской области за поддержку и внимание к развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», - отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Лучшая из частных Задачей конкурса было выявление успешной практики в области государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения. Премию победителям в пяти номинациях на торжественной церемонии вручил первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

Клиника имени Ройтберга выиграла в новой номинации - «Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности». Эта номинация стала продолжением федерального проекта «Государство для людей», призванного повысить качество жизни населения и уровня доверия к государству.

Здравоохранение Награды Врачи Медицина

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