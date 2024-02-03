03 февраля 2024, 02:09

Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Неправильное питание и дефицит жидкости увеличивают риски сгущения крови и образования тромбов, но этого можно избежать, если выпивать в день от полутора до двух литров воды или хотя бы некрепкого чая. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«Один из рисков сгущения крови и образования тромбов - высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем - в чае, кофе, энергетических напитках», - подчеркнула специалист.

Она отметила, что такие напитки необходимо умеренно потреблять, но если человек выпивает много кофе, то ему следует больше пить и чистой воды.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей, потому что повышенное содержание жира, особенно животного, в рационе тоже повышает риск сгущения крови. Она привела в качестве примера кетодиету, у которой один из побочных эффектов именно повышенное тромбообразование.

Денисова также отметила, что следует умеренно употреблять соль. Если в организме ее много, то могут появиться отеки. Это значит, что «в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном - мало», что является еще одним фактором образования тромбов.

Диетолог рекомендовала не забывать добавлять в свой рацион еще и витамины с минеральными веществами, чтобы сбалансировать питание.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила россиян, что чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению.

Врачи Диеты
02 февраля 2024, 21:00
Мурашко рассказал о прорыве в российской онкологии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За последние пять лет российским ученым и врачам удалось добиться прорывных результатов в онкологии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.

«За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», - сообщил министр.

Мурашко рассказал, что в России значительно повысилась скорость и качество диагностики. Теперь более более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях - первой и второй. А раннее выявление улучшает прогноз лечения. В результате одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%.

Одновременно в России стало больше врачей-онкологов. В детских организациях их количество увеличилось на 25%, а число радиологов - практически в 1,5 раза.

В онкологическом центре Ростова-на-Дону врачи начали использовать роботов на операциях по удалению раковой опухоли.

В четверг, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов.

Смертность Минздрав Врачи Ученые Россия Владимир Путин
02 февраля 2024, 18:54
Какие витамины нужны зимой?
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В зимний период организму особенно нужны витамины. Ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Арина Колисниченко, рассказала, какие продукты нужно употреблять в холодное время года, чтобы не испытывать дефицита в полезных микроэлементах и сохранить здоровье.

«Даже если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете сбалансированное питание, организму может не хватать отдельных микроэлементов и биологически активных веществ», - подчеркнула она.

По словам эксперта, человеку необходим витамин А, который содержится в животных продуктах, таких как рыбий жир, печень, творог, сыр, сливочное масло и икра, а также в продуктах растительного происхождения - морковке, тыкве, шпинате, брокколи, зеленом луке, бобовых, персиках и яблоках.

Витамином Е богаты растительные масла, орехи, зеленые листовые овощи, крупы, бобовые и яичный желток, а также молоко.

Витамины группы В важны для метаболизма на клеточном уровне, их можно найти в орехах, чечевице, гречке, кукурузе, свинине и печени.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является важным компонентом диеты и содержится в большом количестве в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, белых сушеных грибах, петрушке, укропе, брюссельской капусте и брокколи.

Витамин D важен для усвоения кальция и фосфора из пищи. Холекальциферол, или витамин D3, образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также поступает с пищей, а эргокальциферол, или витамин D2, находится исключительно в продуктах питания. Источники витамина D - жирные виды рыбы, рыбий жир, некоторые виды водорослей и грибы лисички.

Морепродукты, такие как сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец, креветки, кальмары и мидии, изобилуют омега-3, витаминами А, D, Е, а также йодом, цинком и хромом.

Цитрусовые восполнят запасы аскорбиновой кислоты и витаминов А и Е.

Железо и белок можно получать из говядины, курицы, индейки.

Питательный авокадо - настоящий кладезь витаминов и полезных жиров, содержащий омега-3 и 6, витамины А и В, магний и калий.

Сезонный фрукт хурма содержит антиоксиданты и фенольные соединения, а справиться с вирусами в сезон простуд помогут чеснок и лук - натуральные антибиотики.

Ранее диетолог Гинзбург сообщила, что 15-20 граммов сливочного масла в день снижают риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

Еда Роспотребнадзор
02 февраля 2024, 05:18
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте участвовали 438 человек, 108 из них страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении 17 лет.

Результаты исследования показали, что пациенты, которым диагностировали это заболевание, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты. Речь идет, в частности, о пирогах с мясом, гамбургерах, ветчине и сосисках. При этом в их рационе не хватало овощей и фруктов.

Ученые также фиксировали, сколько участники употребляли алкоголя. Выяснилось, что в группе людей без когнитивных нарушений чаще пили вино.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила россиян, что одними из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов и провоцируют развитие болезней сердца, является курение и употребление вредной жирной еды. Она также рекомендовала скорректировать рацион, отказавшись от употребления полуфабрикатов.

Еда Болезни Австралия Питание Ученые Продукты
02 февраля 2024, 00:18
Ученые выявили противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии пришли к выводу, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликовали в Medical Sciences Forum.

В статье отметили, что клетки грибов изучили с помощью анионообменной хроматографии, которую часто используют, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов.

После анализа ученые пришли к выводу, что в грибах есть специфические клеточные фракции, которые способны снижать жизнеспособность раковых клеток. А при определенных условиях их антиопухолевую активность можно увеличить.

Врач-диетолог Татьяна Дик ранее напомнила, что с помощью специй можно укрепить иммунитет и предотвратить развитие рака.

Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано.

Исследования Еда Ученые Рак

Новости по теме