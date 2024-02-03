Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов

«Один из рисков сгущения крови и образования тромбов - высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем - в чае, кофе, энергетических напитках», - подчеркнула специалист.

Она отметила, что такие напитки необходимо умеренно потреблять, но если человек выпивает много кофе, то ему следует больше пить и чистой воды.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей, потому что повышенное содержание жира, особенно животного, в рационе тоже повышает риск сгущения крови. Она привела в качестве примера кетодиету, у которой один из побочных эффектов именно повышенное тромбообразование.

Денисова также отметила, что следует умеренно употреблять соль. Если в организме ее много, то могут появиться отеки. Это значит, что «в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном - мало», что является еще одним фактором образования тромбов.

Диетолог рекомендовала не забывать добавлять в свой рацион еще и витамины с минеральными веществами, чтобы сбалансировать питание.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила россиян, что чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению.