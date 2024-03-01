Врач назвал изжогу возможным симптомом предракового состояния
Изжога с годами может привести к серьезным осложнениям, в том числе оказаться симптомом предракового состояния. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Первое из которых - пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода - прим. ред.), который является предраком», - объяснил врач.
Мясников добавил, что о предраковом состоянии может сигнализировать изжога, которая не продолжается более пяти лет.
Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что о блегчить неприятные симптомы изжоги , а именно чувство жжения в области груди и горькую отрыжку, поможет добавление в рацион тушеных или запеченных овощей, постного мяса и бульонов. Также полезны будет бананы, орехи и цветная капуста.