Врач назвал эффективные методы борьбы с ПМС

По ее словам, ПМС, который также называют синдромом предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-девять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

Также в этот период могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

По словам Отхозории, существует несколько проверенных способов справиться с ПМС. Специалисты назначают гормональную терапию и прописывают негормональные препараты. Однако справиться с негативными симптомами можно и без помощи медиков. Нужно заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками и делать массаж. Еще пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная заявила, что если женщина слишком резко потеряет вес или заболеет анорексией, то у нее может прекратиться менструация. Медик предостерегла от экстремальных диет и стремительного похудания.