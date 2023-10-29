Врач назвал болезни, приводящие к бесплодию

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По словам врача, бесплодием до 35 лет считается невозможность забеременеть в течение года при регулярной половой жизни. После 35 лет - отсутствие беременности в течение полугода.

Прямые причины бесплодия: сбой в работе яичников, нарушение гормонального фона, непроходимость фаллопиевых труб и различные заболевания матки. При этом на работу яичников могут влиять другие системы организма.

«Такие заболевания, как болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания или нарушения», - объяснила Фисюк.

Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияют на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки», - рассказала врач.

Ранее диетолог Армине Афонина заявила, что дефицит веса также может стать причиной бесплодия.