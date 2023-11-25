Врач назвал 3 напитка, которые опасно пить при низком атмосферном давлении

Медик отметил, что во время экстремально низкого атмосферного давления под запретом кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки сгустят кровь вместо прилива энергии.

«Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов», - подчеркнул Кондрахин.

Помимо отказа от энергетических напитков медик дал и другие советы. Это снижение количества выкуриваемых сигарет, избежание любых стрессов, прием назначенных врачом лекарств. Работающим на износ людям стоит поостеречься, добавил специалист. Кардиолог включил в список также измерение артериального давления.

Ранее кардиолог Юрий Конец рассказал о влиянии магнитных бурь на состояние людей с психическими расстройствами. По его словам, они могли испытывать панический страх из-за повышенной геомагнитной активности, а возможный выброс адреналина мог спровоцировать у них тахикардию.