25 ноября 2023, 01:56

Врач назвал 3 напитка, которые опасно пить при низком атмосферном давлении

РИА «Новости»
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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил о трех напитках, которые людям вместо бодрости принесут только ухудшение самочувствия. Об этом он рассказал в беседе с газетой «АиФ».

Медик отметил, что во время экстремально низкого атмосферного давления под запретом кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки сгустят кровь вместо прилива энергии.

«Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов», - подчеркнул Кондрахин.

Помимо отказа от энергетических напитков медик дал и другие советы. Это снижение количества выкуриваемых сигарет, избежание любых стрессов, прием назначенных врачом лекарств. Работающим на износ людям стоит поостеречься, добавил специалист. Кардиолог включил в список также измерение артериального давления.

Ранее кардиолог Юрий Конец рассказал о влиянии магнитных бурь на состояние людей с психическими расстройствами. По его словам, они могли испытывать панический страх из-за повышенной геомагнитной активности, а возможный выброс адреналина мог спровоцировать у них тахикардию.

Врачи Россия Медицина
25 ноября 2023, 06:06
Врач предупредил о разрушении сосудов из-за определенных продуктов
РИА «Новости»
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Врач высшей категории Марк Гадзиян рассказал, что сердечно-сосудистая система человека страдает от переизбытка хлеба и обработанного мяса в питании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, реже страдают проблемами с сосудами. Врач объяснил это тем, что в нем содержится на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе.

Мясные полуфабрикаты, предупредил Гадзиян, еще вреднее для здоровья. У человека, который съедал в день порядка 25 граммов обработанного мяса, риск развития деменции возрастал на 44%. Злоупотребление спиртными напитками приводило к тем же результатам.

Не лучше ситуация с солью и сахаром, подчеркнул медик. Избыток соли вызывал накопление токсичных белков, поэтому надо снизить количество соленых продуктов в своем рационе.

Ранее Марк Гадзиян перечислил продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера. В их числе оказались сыры, ягоды и овощи , а также фундук, артишоки, зеленый чай, необработанное и постное красное мясо.

Питание Медицина Продукты
25 ноября 2023, 02:24
Немецкие ученые рассказали, чем заменить яйца на завтрак с пользой
Unsplash
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Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что орехи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому являются отличной альтернативой яйцам на завтрак. Об этом сказано в материале, опубликованном в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Ученые провели эксперимент с участием добровольцев. Одной группе заменили яйца на орехи, а мясо на цельнозерновые продукты, второй команде оставили их обычный рацион питания.

«Отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа», - заявили исследователи из ФРГ.

Отказ от сливочного масла и его замена на оливковое тоже пошло на пользу на сердцу, пояснили ученые. При этом они признали, что эксперимент нужно продолжить, чтобы подтвердились уже полученные результаты. В любом случае употребление орехов на завтрак поможет сбалансировать рацион питания.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что апельсиновый сок и жареный бекон на завтрак вредят здоровью. В первом случае из-за избытка сахара, вызывающего чувство голода и приводящего к набору веса.

Еда Ученые
24 ноября 2023, 18:10
Центр женского здоровья откроют на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Центр женского здоровья Городской клинической больницы № 31 имени Савельевой откроется в Москве 11 декабря. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, центр заложит фундамент для сети современных медицинских учреждений, предоставляющих женщинам специализированную помощь на протяжении всей жизни. Подобные центры вытеснят небольшие и разрозненные женские консультации с морально и физически устаревшей инфраструктурой.

«Внедрение нового стандарта планируем завершить в течение ближайших нескольких лет», - добавил мэр.

Для новорожденных в реанимационном и интенсивном отделениях установили инновационные кувезы-трансформеры, имитирующие условия в утробе матери, и поставили комфортабельные кресла для мам.

Кроме того, отделение патологии новорожденных оборудовали передовой аппаратурой, подходящей для ухода за детьми весом от 500 граммов.

В здании центра также появятся молочная кухня, палаты круглосуточного пребывания, зоны для отдыха родителей и лаборатория.

Ранее в женских консультациях в Москве появились дежурные врачи.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Москва 2023
24 ноября 2023, 10:06
Демографы и репродуктологи указали чиновникам на последствия запрета абортов
РИА «Новости»
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Запрет абортов в России начали обсуждать на государственном уровне. Специалисты из области медицины и демографии заявили, что рождаемость невозможно повысить таким способом. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов заявил РБК, что ограничения приведут к росту младенческой смертности и проведению домашних операций.

«Могут распространиться опасные для жизни и здоровья женщин практики провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов, также может вырасти младенческая смертность от внешних причин», - заявил он.

Проблема большого числа абортов, по словам Игоря Ефремова, в России не стоит. Менее 10% беременностей оканчивались прерыванием, причем в статистику внесли не только процедуры по собственному желанию - к ним добавили выкидыши, аборты по медицинским показаниям и другие случаи. Каждый год количество таких процедур сокращалось на 10 тысяч.

Он заявил, что аборты и повышение рождаемости не связаны между собой. Специалист допустил, что в первый год после запрета родится на несколько десятков тысяч больше детей. Но этот эффект нивелирует резкое снижение рождаемости в последующие два-три года. Игорь Ефремов призвал заняться просвещением людей и сделать контрацептивы доступнее.

Президент Российской ассоциации репродукции человека доктор медицинских наук Владислав Корсак напомнил, что в России уже запрещали аборты и это привело к очень негативным последствиям: женщины становились бесплодными или умирали после подпольных процедур. Он раскритиковал чиновников за такие идеи. По словам специалиста, запрет могли предложить только далекие от медицины люди, которым не грозит ответственность за такие решения.

В других странах учли прошлый опыт и, наоборот, развернули законодательство в пользу легализации абортов, заявил демограф Игорь Ефремов. Обратное произошло только в США и Польше , но рождаемость в них продолжила снижаться.

В Госдуме обсудили запрет абортов в частных клиниках. Депутат Дмитрий Гусев рассказал о жарких спорах по этому поводу. РПЦ предложила также сократить срок прерывания беременности с 12 до восьми недель.

Запрет абортов в России начали обсуждать на государственном уровне. Специалисты из области медицины и демографии заявили, что рождаемость невозможно повысить таким способом. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов заявил РБК , что ограничения приведут к росту младенческой смертности и проведению домашних операций.

Дети Здравоохранение Медицина

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