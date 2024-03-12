12 марта 2024, 15:30

Врач Мясников назвал тревожные признаки онкологии

Freepik
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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, которые требуют срочного обращения к специалисту. В первую очередь, человека должен насторожить черный стул или следы крови в нем после похода в туалет, сообщил он в прямом эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников предупредил, что эти симптомы могут быть признаком онкологического заболевания.

«За этим может стоять онкология. В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», - заявил телеведущий.

Кроме того, специалист напомнил, что фекалии могут менять цвет, если до этого человек употребил, например, активированный уголь или свеклу. При таких обстоятельствах в медучреждения обращаться не нужно.

Ранее Мясников назвал патологии уха причиной головокружений.

Врачи Рак
12 марта 2024, 12:07
Механизм контроля за ценами на важные лекарства призвали автоматизировать
РИА «Новости»
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В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые препараты. Если специалисты продумают некий автоматизированный инструмент регулирования стоимости лекарств, это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка. Такое мнение в беседе с «360» выразил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на дорожную карту Росздравнадзора, механизм регулирования стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств с этого года кардинально изменится. Информацию о ценах на эти препараты будут заносить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств.

«Надо сказать, что контроль за ценами уже существовал и существует. Но другое дело, что это предложение предполагает ввести некий автоматизированный инструмент контроля. И я думаю, что аптеки и все участники рынка от этого только выиграют», - отметил Беспалов.

По его словам, участники рынка не станут завышать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. В этом никто не заинтересован, так как это прямое нарушение закона. За завершение цен на эту категорию препаратов могут наказать, уточнил эксперт.

Но автоматизация процесса все же нужна.

«Этот механизм сейчас построен в ручном режиме. Его можно контролировать. И за счет человеческого фактора возникают ошибки. И, конечно, какой-то автоматизированный процесс нужен», - подчеркнул аналитик.

При условии, что этот механизм будет работать качественно и без сбоев, все от этого только выиграют, резюмировал Беспалов.

В феврале замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщал, что цены на жизненно важные лекарства в России находится ниже уровня инфляции. Информация о наличии и запасах препаратов в постоянном мониторинге, подчеркнул он.

Законы Лекарства Россия Аптеки
11 марта 2024, 19:13
Стоматологи Подмосковья удалили 24-летней девушке молочные зубы
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В стоматологическое отделение Каширской больницы обратилась 24-летняя девушка, которая жаловалась на кариес и подвижность боковых зубов. Оказалось, что они были молочными, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Девушка была в курсе этого, но не обращалась к врачу из-за отсутствия проблем. Рентгенологическое исследование показало наличие зачатков коренных зубов, находящихся на стадии прорезывания. Однако медики обнаружили и несформированную верхушку корня, из-за чего и была задержка в процессе смены.

«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных», - рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова.

Она отметила, что удаление молочных зубов у взрослых - большая редкость. Тамбова добавила, что через несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется на дальнейшее наблюдение.

Ранее стоматолог предупредил , что из-за запущенной кисты можно лишиться зуба.

Здравоохранение Больницы Врачи
11 марта 2024, 07:43
Россиян предупредили об эволюционировании коронавируса
РИА «Новости»
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Коронавирус меняется, теперь он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению специалиста, коронавирус эволюционирует, теперь даже при легком течении болезни не исключаются осложнения. В числе последствий - поражение ЖКТ, сосудов, пронизывающих весь организм.

Малышев подчеркнул, что вирус мутирует, однако в будущем он станет подобным респираторным заболеваниям. Сейчас болезнь протекает намного легче, чем раньше, подытожил он.

Ранее в Китае заявили, что мир столкнется с новым опасным заболеванием. Специалисты именуют ее «болезнью Х», избежать которую вряд ли удастся.

Болезни Коронавирус в России и в мире
09 марта 2024, 22:07
Роспотребнадзор заявил о высокой готовности России к новым вирусам и инфекциям
Unsplash
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Россия готова к новым инфекционным вызовам, заявили в Роспотребнадзоре. Научное сообщество регулярно обсуждает «болезнь Х», написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», - сказано в сообщении.

Для этого в стране работает система «Санитарный щит», создаются новые быстрые, высокотехнологичные тест-системы. «Болезнь Х», о которой предупредил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, регулярно обсуждается научным сообществом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В российском ведомстве считают, что эта тема поднимается в СМИ ради выгоды крупных фармкомпаний. Китайский эпидемиолог считает, что пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать.

Болезни Роспотребнадзор Россия

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