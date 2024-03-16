16 марта 2024, 05:17

Врач Мясников назвал неочевидный признак приближающегося инфаркта

РИА «Новости»
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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что нехватка воздуха может быть предвестником инфаркта. Об этом он рассказал в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, инфаркт часто маскируется под астму или аппендицит. В первом случае человеку может не хватать воздуха, а ночью часто появляется удушье. Просто сердце начинает хуже сокращаться, а кровь застаивается в легких.

«Это классическая картина, когда человек просыпается ночью и тяжело дышит. В первую очередь надо сразу думать об инфаркте и вызывать скорую», - подчеркнул Мясников.

Иногда заболевание протекает бессимптомно, а пациенты узнают о нем только после посещения врача.

Мясников также предупредил, что инфаркт провоцируют такие факторы. как возраст, наследственность, курение, избыточный вес, повышенное давление и сниженная почечная функция. Если имеются такие риски, то человеку не стоит игнорировать любые проявления потенциального инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что злоупотребление сливочным маслом может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как инсульт, инфаркт, атеросклероз и ожирение.

Доктор Александр Мясников
14 марта 2024, 20:22
Россиян научили правильно рассчитывать калории
Pxhere
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Расчет калорийности блюд назвали лучшим способом определить необходимый объем рациона. В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что исходить нужно из индивидуальных особенностей человека.

При скудном питании организм, отметили в ведомстве, начинает буквально выживать - ему не хватает сил на здоровое функционирование. А избыток еды способствует набору лишнего веса и приводит к сопутствующим проблемам - с сердцем, сосудами и другими органами.

«При этом потребности у каждого человека индивидуальные: зависят от возраста, пола, веса, физической активности и состояния здоровья», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что расчет калорийности является лучшим способом определить объем своего рациона питания. Суточная потребность человека в калориях зависит от индивидуальных энергозатрат и величины основного обмена.

У женщин, мужчин и детей показатели отличаются. При расчетах также нужно принимать во внимание дополнительный критерий - физическую активность.

В Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях ВОЗ: при избыточном весе реальную калорийность рациона следует сокращать на 500 килокалорий в месяц, пока она не станет на 300-500 килокалорий ниже суточной потребности.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведомство привело примеры формул, по которым рассчитать калории сможет любой человек.

Доктор Александр Мясников
14 марта 2024, 05:31
Врач рассказал, чем полезно интервальное голодание
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Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.

При прерывистом голодании человек выбирает любой из графиков приема пищи. Врач отметила, что ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов.

«Из-за медленного метаболизма человек может чувствовать усталость, тошноту, раздражительность. Эти ощущения проходят при кратковременном голодании», - заявила О’Нил.

Диетолог объяснила, что все симптомы слабеют по мере привыкания к новому рациону. Организм переходит на энергию кетонов, увеличение которых улучшает когнитивные способности и восстанавливает сон у людей.

Также укрепляются сосуды, в частности, те, что находятся в области головного мозга. Таким образом интервальное голодание способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит посоветовала отказаться от периодического голодания , если у человека начали трястись руки и повысилось потоотделение. Эндокринолог Юргита Вараева рекомендовала верующим, которые постятся в Рамадан, прервать пост, если появился тремор рук и головокружение.

Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.

Еда Питание Врачи Диеты
14 марта 2024, 04:43
Врачи назвали первые признаки остановки сердца
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Кардиологи рассказали о первых признаках инфаркта, которые человек может перепутать с другими симптомами. Об этом написало издание Pronews.gr.

По данным издания, одним их таких симптомов является изжога. Точнее, похожие на нее ощущения. Жгучая давящая боль в районе в грудной клетки, которая длится несколько минут, может быть связана не с расстройством желудка, а с нарушениями в работе сердца. Если подобные ощущения у человека возникают внезапно и довольно часто, надо обратиться к врачу.

Другой «тревожный звонок» - внезапное усиление потоотделения, сопровождающееся дискомфортом в груди, отдающим в шею, руку или челюсть. Такое состояние может быть ранним признаком инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что злоупотребление сливочным маслом может привести к инфаркту или инсульту. По словам медика, безопасная норма масла в сутки - 5-10 граммов.

Болезни Врачи Работа
13 марта 2024, 03:29
Стало известно, какой завтрак снижает привлекательность человека
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Сладости на завтрак снижают привлекательность человека, и дело тут не в лишнем весе. К такому выводу пришли французские ученые. Их исследование опубликовал журнал Plos One.

Французские ученые провели эксперимент с участием 52 женщин и такого же количества мужчин. На первом этапе испытуемых разделили на две группы, одна из которых ела на завтрак продукты с высоким гликемическим индексом, а другая - с низким. После этого добровольцы оценивали фотографии участников. Эксперимент показал, что сладкоежки выглядели менее привлекательно для противоположного пола.

Исследователи предположили, что рафинированные углеводы ускоряют старение организма. Кроме того, они способствуют ожирению, развитию сахарного диабета, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал о полезных сладостях. К ним относятся в первую очередь зефир и пастила. Эти продукты содержат пектин, который снижает уровень плохого холестерина в крови.

Исследования Еда Ученые Ожирение Продукты

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