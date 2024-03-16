Врач Мясников назвал неочевидный признак приближающегося инфаркта

По его словам, инфаркт часто маскируется под астму или аппендицит. В первом случае человеку может не хватать воздуха, а ночью часто появляется удушье. Просто сердце начинает хуже сокращаться, а кровь застаивается в легких.

«Это классическая картина, когда человек просыпается ночью и тяжело дышит. В первую очередь надо сразу думать об инфаркте и вызывать скорую», - подчеркнул Мясников.

Иногда заболевание протекает бессимптомно, а пациенты узнают о нем только после посещения врача.

Мясников также предупредил, что инфаркт провоцируют такие факторы. как возраст, наследственность, курение, избыточный вес, повышенное давление и сниженная почечная функция. Если имеются такие риски, то человеку не стоит игнорировать любые проявления потенциального инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что злоупотребление сливочным маслом может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как инсульт, инфаркт, атеросклероз и ожирение.