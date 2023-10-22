Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные для кишечника продукты

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По ее словам, ключевая часть пищеварения происходит в кишечнике. Именно там содержится 70% клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и создают витамины, необходимые человеческому организму. По этой причине важно следить за здоровьем ЖКТ.

Алисова отметила, что наиболее полезными продуктами для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. Включение их в рацион позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки.

«Кокосы помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него. Мята обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника», - заявила эксперт.

Гастроэнтеролог объяснила, что ягоды являются одними из самых важных продуктов для здоровья ЖКТ. В одной чашке содержится около восьми граммов клетчатки. Это примерно четвертая часть ежедневной потребности в этом компоненте.

Ранее врач-нутрициолог Валентина Куснуева заявила, что мята ускоряет метаболизм и способствует похудению. Помимо этого продукт помогает улучшить настроение и избавиться от головной боли.