Возраст отказа от курения сыграет существенную роль в снижении риска развития рака

Курение повышает риск развития различных видов рака, но отказ от табака приводит к существенному снижению угрозы. Исследование южнокорейских ученых, опубликованное в журнале JAMA Network Open , показало, что возраст, когда человек бросил вредную привычку, играет решающую роль.

Авторы проанализировали данные почти трех миллионов жителей Южной Кореи в возрасте от 30 лет. С 2002 года все участники прошли несколько обследований в рамках национальной программы страхования здоровья. За ними наблюдали в среднем более 13 лет.

«Риск рака легких незначительно увеличивался в течение пяти лет после отказа от курения, а затем постепенно снижался, достигнув 50% у постоянных курильщиков через 12 лет», - сообщили исследователи.

Отказ от вредной привычки в любом возрасте приводил к снижению риска развития рака, но ученые заметили разницу между теми, кто бросил курить в возрасте до 50 лет и после. У первых вероятность рака легкого снизалась на 57%, у вторых - на 39%. Раннее прекращение курения, до среднего возраста, существенно снижает вероятность развития онкозаболевания.

«Результаты подчеркивают важность содействия отказу от курения», - заключили специалисты.

Курение обычных и электронных сигарет также негативно влияет на здоровье полости рта. Никотин вызывает сухость и воспаления слизистой, что приводит к болезненности десен, изменению цвета зубов, повышению их чувствительности и развитию кариеса.