ВОЗ спрогнозировала рост заболеваемости новым вариантом коронавируса JN.1

Первые случаи заболевания ковидом варианта JN.1 зафиксировали в сентябре в США. С тех пор заражение распространилось, и к началу декабря на этот вариант, по подсчетам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, приходились уже от 15% до 29% всех случаев ковида.

В связи с этим ВОЗ классифицировала новый штамм как отдельный представляющий интерес вариант, хотя до декабря специалисты рассматривали JN.1 лишь как часть родительской линии BA.2.86. Организация предупредила, что с наступлением зимы в Северном полушарии заболеваемость может возрасти, но без серьезных последствий - этот вариант не вызывал тяжелого течения болезни.

Иммунолог Владимир Болибок сравнил ковид с сезонной инфекцией. Он заявил, что хорошим средством профилактики стало ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация.