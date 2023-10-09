ВОЗ призвала привиться от гриппа и коронавируса как можно быстрее

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Срочность вакцинации объясняется сезоном - в осенне-зимний период всегда наблюдается рост распространения респираторных инфекций.

По данным ВОЗ, прошлой зимой грипп и COVID-19 привели к избыточной смертности, особенно среди очень молодых и очень старых людей. В организации напомнили, что в 90% случаев от коронавируса погибают люди в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями, а также беременные женщины.

«Вакцинация остается сильнейшим средством как против гриппа, так и против COVID-19. Крайне важно развернуть целенаправленные кампании вакцинации, чтобы охватить людей, подверженных риску, в преддверии зимнего сезона, в том числе с возможностью сочетать вакцинацию с бустерами вакцин против COVID-19», - заявила еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Ранее стало известно, что в Москве пропала тройная вакцина от кори, краснухи и паротита. Поставка комбинированной вакцины ожидается в следующем месяце.