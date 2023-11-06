Вирусолог Аграновский объяснил, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID-19

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Эксперт указал, что S-белок, который есть у COVID-19, стал хорошей мишенью для вакцинных антител. Однако в процессе эволюции самого вируса он стал постепенно меняться.

«Значит, надо обновлять вакцины», - кратко объяснил Аграновский.

По его мнению, первоначальная формула «Спутника» стала давать меньше нейтрализующих антител. Вакцина включает в себя два основных компонента - платформа аденовируса и гена S-белка коронавируса.

«Вакцина делалась под S-белок <…>. Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком», - уточнил профессор.

Аграновский указал, что обновление вакцины не составляет большого труда. Однако клинические испытания и регистрация нового «Спутника» занимает время.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов анонсировал выпуск обновленного «Спутника V» после подтверждения его безопасности.