Вирусолог Аграновский объяснил, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID-19
Во время распространения коронавируса появляются изменения в его геноме. Прежние вакцины перестают справляться с инфекцией, поэтому их нужно постоянно обновлять, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Эксперт указал, что S-белок, который есть у COVID-19, стал хорошей мишенью для вакцинных антител. Однако в процессе эволюции самого вируса он стал постепенно меняться.
«Значит, надо обновлять вакцины», - кратко объяснил Аграновский.
По его мнению, первоначальная формула «Спутника» стала давать меньше нейтрализующих антител. Вакцина включает в себя два основных компонента - платформа аденовируса и гена S-белка коронавируса.
«Вакцина делалась под S-белок <…>. Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком», - уточнил профессор.
Аграновский указал, что обновление вакцины не составляет большого труда. Однако клинические испытания и регистрация нового «Спутника» занимает время.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов анонсировал выпуск обновленного «Спутника V» после подтверждения его безопасности.