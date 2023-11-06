06 ноября 2023, 08:42

Вирусолог Аграновский объяснил, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID-19

РИА «Новости»
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Во время распространения коронавируса появляются изменения в его геноме. Прежние вакцины перестают справляться с инфекцией, поэтому их нужно постоянно обновлять, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт указал, что S-белок, который есть у COVID-19, стал хорошей мишенью для вакцинных антител. Однако в процессе эволюции самого вируса он стал постепенно меняться.

«Значит, надо обновлять вакцины», - кратко объяснил Аграновский.

По его мнению, первоначальная формула «Спутника» стала давать меньше нейтрализующих антител. Вакцина включает в себя два основных компонента - платформа аденовируса и гена S-белка коронавируса.

«Вакцина делалась под S-белок <…>. Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком», - уточнил профессор.

Аграновский указал, что обновление вакцины не составляет большого труда. Однако клинические испытания и регистрация нового «Спутника» занимает время.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов анонсировал выпуск обновленного «Спутника V» после подтверждения его безопасности.

Вакцинация Коронавирус в России и в мире Вакцинация от коронавируса в России
06 ноября 2023, 00:39
Медики назвали топ-5 видов полезного мяса, которое понижает холестерин
Unsplash
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Некоторые виды мяса вопреки распространенному мнению не повышают холестерин, а даже понижают его. Такой вывод сделали ученые Йельской медицинской школы, свою работу они опубликовали в журнале о мясе MeatScience.

Ученые составили условный топ-5 видов мяса, которые благотворно влияют на уровень холестерина. На первом месте куриная грудка без кожи. В этом мясе низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры.

Определенные куски свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир.

Также можно есть небольшое количество красного мяса, это круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

Умеренное употребление нежирной говядины также благотворно скажется на здоровье организма.

Диетическое мясо, к которому относятся птица без кожи, свиная вырезка, постная говядина, телятина и кролик, является хорошим источником белка. Оно низкокалорийное и дает организму силы для восстановления клеток.

Еда Болезни Врачи
04 ноября 2023, 01:15
Ростовские врачи спасли женщину с двойной беременностью
Pixabay
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Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки — внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Женщина поступила в больницу с обильным внутрибрюшным кровотечением, медики диагностировали разрыв маточной трубы. Анализы показали отсутствие маточной беременности, рассказала заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но через месяц на плановом приеме УЗИ показало беременность сроком четыре-пять недель. Она наступила одновременно с внематочной.

«Это уникальный случай для мира медицины - сочетание маточной и внематочной беременности. Частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей», - завила врач.

Беременность у пациентки протекала нормально и на свет появился здоровый доношенный мальчик.

Ранее в Госдуме подняли вопрос о запрете абортов в частных клиниках. Эту тему активно обсуждают наряду с материнским капиталом.

Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки - внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Беременность Врачи Медицина
03 ноября 2023, 04:47
Пандемия COVID-19 негативно сказалась на умственных способностях пожилых людей
Unsplash
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Когнитивные способности людей старше 50 лет значительно ухудшились в период пандемии COVID-19. Такой вывод сделали ученые из университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона, свое исследование они опубликовали в научном журнале The Lancet.

В онлайн-исследовании приняли участие более трех тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет. Они проишли тесты на оценку когнитивных способностей. Исследование показало, что в первый год пандемии ускорились темпы снижения умственных способностей. По данным ученых, что навыки пространственного ориентирования, запоминания, обработки и анализа информации стали ухудшаться на 50% быстрее.

Предположительно, это произошло из-за самоизоляции в период пандемии, пожилые люди меньше двигались, общались и чаще употребляли алкоголь. Такой режим подвергает старшее поколение риску развития деменции.

Риск возникновения деменции также возрастает из-за прерывистого и поверхностного сна. Глубокий сон является крайне важным для здоровья мозга, если длительность такого сна уменьшается на 1% в год, риск развития деменции увеличивается на 27%.

Болезни Коронавирус в России и в мире
02 ноября 2023, 04:07
Врач назвала фрукт, который снизит давление и поможет похудеть
Freepik
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Грейпфрут может оказаться полезным для людей с высоким кровяным давлением и избыточным весом. Об этом сообщила врач Татьяна Захарова в беседе с изданием «МедикФорум».

Эксперт рассказала, что продукт содержит большое количество витаминов А и С, его считают идеальным источником пищевых волокон. Также фрукт имеет очень низкий гликемический индекс - 25.

В публикации сообщили об исследовании, в котором участвовало 74 добровольца. Ученые разделили их на две категории. Одни ели половинку грейпфрута три раза в день перед приемом пищи, а другие - нет. Результаты показали, что у первой группы снизилось кровяное давление, кроме этого, испытуемые заметно похудели.

«Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией», - сказано в материале.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алла Губина назвала продукты, которые снижают риск развития рака. По ее словам, это овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо и рыба.

Еда Болезни Врачи Продукты

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