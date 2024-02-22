Вьетнамка сбросила 17 килограммов с помощью «обратной диеты»

Авторы статьи рассказали, что 30-летняя Тху весила 67 килограммов при росте 1,58 метра. Фигура не устраивала ее, и она обратилась к специалисту, который посоветовал ей «обратную диету». Суть такого питания состоит в употреблении овощей в начале приема пищи, далее нужно есть белки, а потом углеводы.

Тху перестала есть белый рис и хлеб, начала готовить цельнозерновые крупы. Также она пару раз в день делала фруктовые перекусы, чтобы быстро не проголодаться. Кроме этого, женщина исключила из рациона красное мясо и перешла на мясо птицы и морепродукты.

Вьетнамка уделила внимание и водному балансу, стала пить примерно два с половиной литра воды в сутки. Все блюда женщина варила или запекала, во время готовки использовала масло авокадо. Изменился также процесс приема пищи: Тху тщательно прожевывала каждый кусочек.

Ранее эндокринолог Павел Окороков заявил, что желающим похудеть нельзя сразу отказываться от вредных продуктов. Нужно постепенно убирать их из рациона. В противном случае повышается вероятность срыва.