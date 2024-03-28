28 марта 2024, 11:56

Ведущая «Школы пап» из Видного рассказала о подготовке к родам

Телеканал «360»
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В России 2024 год объявили Годом семьи. В Подмосковье уделяют большое внимание поддержке семей с детьми и молодых родителей. В рамках этой программы при Видновском перинатальном центре работает «Школа пап». Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала ведущая школы Светлана Гончаренко.

«Курсы для пап стали проводить недавно - с сентября 2023 года. Но у нас много школ для мам, там я работаю уже три года. И это совершенно разные курсы. Для мам у нас восемь занятий, для пап - одно. Конечно, Минздрав принимает в этом активное участие. Во многих роддомах такие школы существуют», - поделилась собеседница.

Она добавила, что помогает будущим родителям готовиться ко встрече с ребенком уже на протяжении 20 лет. По словам Гончаренко, в нулевых на такие курсы приходило много мужчин, затем их стало меньше. Но сейчас, когда появились роды с сопровождением, мужчины снова стали ходить на курсы.

«В Видновском перинатальном центре существует несколько школ для мам - дневная, вечерняя, с разным количеством занятий. Если обращаются будущие мамы и говорят, что их мужья хотят присутствовать на родах, тогда им рекомендуют пройти занятия, посвященные этой теме. Папы узнают, как себя вести во время родов, как помочь супруге», - заметила Гончаренко.

На одном занятии могут присутствовать 10-15 человек - как пары, так и только мужчины. Но в среднем на курсы приходят пять-шесть будущих отцов, подытожила она.

Дети Школы Семья Минздрав
25 марта 2024, 22:34
Названо число оставшихся в больницах раненых в теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Врачи больниц Москвы и Московской области выписали 52 пострадавших после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Она добавила, что на стационарном лечении остались 93 человека, в числе которых пятеро детей.

«52 пациента выписаны в связи с улучшением состояния под наблюдение врачей по месту жительства. Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей», - заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что всего после теракта в 19 больниц попали 145 человек. Врачи диагностировали у них огнестрельные ранения, различные повреждения, а также отравления продуктами горения.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что после получения информации о теракте в концертном зале Crocus City Hall в семи больницах региона оперативно развернули 390 коек для приема пострадавших.

Кроме того, на работу для оказания помощи людям вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер.

Больницы Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 20:46
Минздрав Подмосковья назвал число пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В результате теракта в Crocus City Hall пострадали 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, на данный момент госпитализированы 105 пострадавших, трое выписаны, а 32 получают помощь в амбулаторном режиме.

Девяносто три человека, пострадавших при теракте, находятся в больницах Москвы, указали в сообщении.

Соответствующий список опубликовали на сайте министерства.

Врачи Химкинской областной больницы оказали экстренную помощь шестерым пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Пациенты поступили в тяжелом состоянии. Двоих раненых уже перевели в московские клиники, сейчас решается вопрос о переводе еще четырех.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.

Здравоохранение Больницы Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 02:58
Появились кадры машин скорой помощи у Красногорской больницы после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Красногорскую больницу продолжают приезжать машины скорой помощи после теракта в Crocus City Hall. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

В Химки на вертолете доставили пострадавшего при теракте в Crocus City Hall. На видео винтокрылая машина приземлилась у медицинского учреждения. О состоянии пострадавшего информации нет.

Минздрав Московской области опубликовал список получивших какие-либо травмы или ранения при теракте. В него включили 147 человек, в том числе детей. Их госпитализировали в больницы Красногорска, Одинцова, Москвы, Долгопрудного и Химок.

По информации министерства здравоохранения России, среди пострадавших - пять детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых, за амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек.

Стрельба в Crocus City Hall началась вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли, предварительно, 40 человек. Случившееся квалифицировали как теракт. СК уже завел уголовное дело.

Больницы Скорая помощь Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 00:30
Доноров пригласили на переливание крови в Подмосковье после теракта в Crocus City Hall
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Подмосковье ждут ждут для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании. Об этом сообщила пресс-служба областного Центра крови.

«Завтра и во все другие рабочие дни мы рады Вас видеть для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании», - отметили в сообщении.

Московский областной центр крови ждет доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Металлургов, дом 37А.

В субботу, 23 марта, подразделения будут открыты для приема доноров с 8:00 до 13:00 на улице Кирова, дом 9 в Подольске, улице Барышникова, дом 13/5 в Орехово-Зуеве, улице Новая Фабрика, дом 8 в Щелкове, в Больничном проезде, дом 5 в Воскресенске.

Отделения переливания крови Московской области будут осуществлять прием 23 марта на улице Коминтерна, дом 24 в Мытищах (с 9:00 до 12:00), на Ново-Угличском шоссе, дом 62а в Сергиевом Посаде (с 8:00), на улице Больничная, дом 7 в Дмитрове (с 8:30 до 12:00), на улице Школьная дом 1 в Наро-Фоминске (с 9:00 до 13:00), на улице Чкалова, дом 2/21 в Химках (с 9:00 до 11:00), улице Циолковского, дом 24 в Королеве (с 9:00 до 12:00), на улице Октябрьская, дом 85 в Ногинске (с 8:00 до 11:30), на Октябрьском проспекте, дом 64 в Люберцах (с 8:00), на улице Махова, дом 14 в Раменском.

Медики напомнили, что для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Сдавать ее можно, если прошло 60 дней с момента последней процедуры донации.

Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall смогут сделать это в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта с 08:30.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Здравоохранение Больницы Стрельба в Crocus City Hall

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