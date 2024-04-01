01 апреля 2024, 09:03

Важный онкологический препарат пропал с полок российских аптек

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Онкологический препарат уромитексан, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, исчез из аптек ряда российских городов. Об этом сообщили «Ведомости».

Дефицит препарата зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Ижевске и других городах.

По информации издания, компания Baxter решила вывести лекарство с российского рынка. На такой шаг производители могли пойти из-за экономических причин: инфляции и дорожающей логистики.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также заявил, что в России нельзя быстро повысить цену на уромитексан, так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в аптеках возник дефицит фавипиравира - лекарства для лечения COVID-19. Препарата не было ни в одной из московских, петербургских, новосибирских и других аптек, подключенных к онлайн-агрегатору.

Саратов Санкт-Петербург Лекарства Россия Аптеки Москва
31 марта 2024, 04:54
Названы самые опасные яды на столе, вызывающие воспаление и рак
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Дешевый пакетированный чай, заплесневелый хлеб и сыр в нарезке могут содержать афлатоксины, которые выделяются плесенью. Они ослабляют иммунную систему человека и запускают онкологические процесс в печени, рассказала в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая.

Специалист предупредила, что плесень часто встречается в быту и содержит группу очень токсичных и аллергенных веществ. Если она появилась на продукте, то ее нельзя убрать и употребить продукт в пищу, так как он уже полностью заражен.

Помойнецкая добавила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов негативно влияют на легкие и печень.

«Плесень выделяет токсин, тропный (опасный) к печени и легким. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда», - подчеркнула она.

Врач добавила, что от заплесневелых продуктов нужно избавляться, так как плесневый яд устойчив к термической обработке и, например, переварить то же варенье не получится.

Ранее физиолог Александр Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства, а также забитая продуктовыми крошками дренажная система.

Еда Болезни Врачи Онкология Продукты
31 марта 2024, 03:08
Россиянам назвали разрешенные в пост белковые продукты
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Соблюдающие пост люди переходят на растительную пищу. Однако из-за дефицита белка и аминокислот организм может испытывать сильный стресс. В рацион нужно добавить грибы, орехи и масло, рассказала kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

По словам медика, для поддержания нервной и кроветворной систем организму необходимо получать витамины группы В и белок. В максимальном количестве они есть в мясе, яйцах и печени. Во время поста их можно заменить растительными продуктами, например, орехами, грибами и брокколи.

Слова Денисенко подтвердила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического института Екатерина Баньковская.

Она пояснила, что орехи содержат растительный белок и большое количество ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека. Они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают сердечную и мозговую деятельность.

Весенний рацион должен быть разнообразным и питательным, поэтому его можно разнообразить сырами и морепродуктами. Также важно в ключить овощи и фрукты , рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская.

Диеты Продукты Наука
30 марта 2024, 03:11
Желающим похудеть рассказали о полезном завтраке
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Людям, которые придерживаются диеты, рекомендовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом вкусного блюда с изданием «Доктор Питер».

Для приготовления омлета с тостом с авокадо нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени и орехи.

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», - объяснила она.

На тост можно выложить нарезанное авокадо, зелень или семечки. По словам Лебедевой, в таком завтраке много жиров для хорошего оттока желчи, которое обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

Ранее некоторым россиянам запретили есть на завтрак каши. Прежде всего это касается людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока.

Диеты
29 марта 2024, 13:48
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании
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Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали акцию по сдаче крови. Для них организовали донорский пункт на площадке офиса компании в Москве.

В акции приняли участие свыше 30 специалистов. Они сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Медики провели обязательный осмотр участников акции. С помощью оборудования мобильной лаборатории специалисты провели забор крови, соблюдая все стандарты процедуры.

Сотрудники компании сдавали анализы на протяжении дня. Запас крови отправили на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда анализы передадут в учреждения здравоохранения столичного региона.

Акции по сдаче крови на регулярной основе проводят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие специалисты компании являются активными донорами, систематически пополняя банки крови.

К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились свыше 200 сотрудников компании.

Здравоохранение

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