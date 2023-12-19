19 декабря 2023, 23:42

Валокордин и корвалол предложили запретить в России

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В России предложили запретить валокордин и корвалол. Эти популярные в народе медикаменты не являются сердечными лекарствами и вместо пользы могут нанести вред здоровью. Такое мнение высказал врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев в эфире «Радио 1».

Врач напомнил, что в основе валокордина и корвалола лежат снотворные и седативные вещества, которые не влияют на работу сердца. И здесь кроется главная опасность этих препаратов: они скрывают боль, человек чувствует облегчение и думает, что ему стало лучше. При настоящем сердечном приступе это может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

Конев добавил, что, несмотря на популярность валокордина и корвалола, они не являются официально признанными сердечными лекарствами.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие напитки опасно пить при низком атмосферном давлении. Это кофе, алкоголь и энергетики. По словам врача, их употребление может привести к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.

Законы Лекарства Врачи Запреты Россия
19 декабря 2023, 12:26
Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие — команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«С 2021 года пациентам московских больниц помогает служба социальных координаторов. Специалисты взяли на себя решение важных немедицинских вопросов и психологическую поддержку госпитализированных горожан», - рассказала она.

Сначала социальные работники приступили к оказанию помощи в двух лечебных учреждениях: Морозовской детской городской клинической больнице и больнице имени З. А. Башляевой. Теперь они появились в детских городских клинических больницах имени Г. Н. Сперанского, святого Владимира, Н. Ф. Филатова и также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Координаторы смогут предоставить всю необходимую информацию о социальных услугах, особенностях оформления инвалидности, доступной поддержке семей с детьми и многом другом. Они изучат обстоятельства пациентов и обеспечат индивидуальный подход.

На сегодняшний день услуги социальных координаторов стали доступны в 38 медицинских учреждениях столицы. Чтобы получить поддержку, нет необходимости заполнять заявления - достаточно личного обращения к специалисту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в столице.

Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие - команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Здравоохранение Больницы Москва 2023
19 декабря 2023, 11:05
Эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый, четвертый по счету, эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач для города», - подчеркнул мэр.

Благодаря открытию трех эндоцентров за последние два года медики смогли значительно увеличить количество выявляемых на ранних стадиях онкозаболеваний. Они стали находить только появившиеся злокачественные опухоли органов пищеварения в два раза чаще.

Новый центр оснастили современным оборудованием - эндоскопами с высоким разрешением и специальными стойками. Пациентам будет доступна мягкая седация. В сутки здесь смогут делать примерно 140 исследований.

Для удобства посетителей предусмотрели систему онлайн-записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте благодаря интеграции с единой цифровой платформой.

Также Москва полностью обновила реанимации в детских больницах.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 11:19
Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Машины московской скорой помощи переоборудуют в соответствии с программой полного оснащения до конца года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каждый день более тысячи бригад выезжают на свыше 12 тысяч вызовов: врачи оказывают неотложную помощь взрослым и детям в различных ситуациях.

«Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий», - добавила она.

Для достижения поставленных целей город приобрел для машин 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 1600 электрокардиографов, свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов и многое другое. Суммарно для улучшения системы здравоохранения закупили 3600 единиц оборудования на сумму приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Благодаря оборудованию общепрофильных машин скорой помощи врачи в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в большинстве случаев. У каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, аппарат ИВЛ, чемодан с медикаментами, в котором лежит около 100 лекарств и 50 медицинских изделий.

Для каждой бригады столичной скорой помощи подготовили специальные планшеты, в которых медики могут идентифицировать пациента по пути на вызов. Так специалисты получают данные о человеке, что позволяет бригаде заранее разработать алгоритм оказания помощи.

Кроме того, опираясь на информацию из анкеты пациента, медперсонал скорой помощи анализирует, на что следует сразу обратить особое внимание и какие методы лечения предпринять в каждом конкретном случае.

Ранее в Москве полностью обновили реанимации в детских больницах.

Больницы Скорая помощь Врачи Медицина Москва 2023 Анастасия Ракова
18 декабря 2023, 01:13
Врачи развенчали главные мифы о мастурбации
Unsplash
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Вокруг темы мастурбации уже не первый год возникает большое количество мифов. Врачи развенчали главные из них, сообщило издание Bodyandsoul.

Мнение о том, что самоудовлетворение приводит к образованию прыщей, оказалось неверным. Никакой связи между мастурбацией и выработкой кожного жира нет. Наоборот, оргазмы улучшают состояние кожи. Еще один миф - мастурбация приводит к проблемам со зрением. На самом деле это не так.

В разное время также утверждалось, что самоудовлетворение снижает чувствительность. Врачи объяснили, что повредить нервные окончания настолько сильно невозможно. Более того, мастурбация помогает людям лучше изучить свое тело.

Антропологи из университета в Пенсильвании ранее пришли к выводу, что женский оргазм является частью репродуктивного цикла, но не несет в себе эволюционной функции.

Врачи Секс

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