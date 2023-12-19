Валокордин и корвалол предложили запретить в России

Врач напомнил, что в основе валокордина и корвалола лежат снотворные и седативные вещества, которые не влияют на работу сердца. И здесь кроется главная опасность этих препаратов: они скрывают боль, человек чувствует облегчение и думает, что ему стало лучше. При настоящем сердечном приступе это может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

Конев добавил, что, несмотря на популярность валокордина и корвалола, они не являются официально признанными сердечными лекарствами.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие напитки опасно пить при низком атмосферном давлении. Это кофе, алкоголь и энергетики. По словам врача, их употребление может привести к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.