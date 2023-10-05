Вакцину от паротита поставят в клиники в октябре

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Министерство не подтвердило дефицит комбинированного препарата. По данным системы маркировки, в России остались еще более 100 тысяч доз. С поставщиками заключили госконтракты.

«Поставки по первому этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь. <…> Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита», - сообщили агентству.

В некоторых государственных и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга закончились тройная комбинированная вакцина от кори, краснухи, паротита и моновакцина только от последнего заболевания, сообщил РБК. Вакцинация ими вошла в календарь прививок.

В России ограничили продажу препаратов для медикаментозного аборта. Их внесли в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.