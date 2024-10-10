Вакцинацию назвали единственным способом избежать заражения корью

Она подчеркнула, что возбудителем кори является вирус, который очень легко передается.

«Из 100 контактировавших не привитых и не болевших ранее 95% заболеют», - заявила Скорпилева.

Врач заметила, что специфического лечения у кори нет, поэтому врачи лечат только симптомы. При этом само заболевание вызывает тяжелые осложнения, которые приводят к летальным исходам.

«Кроме того, корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые ее перенесли, начинают болеть другими инфекциями», - пояснила собеседница 360.ru.

Начальным симптомом у заболевших становится высокая температура, которая проявляется в первые дни, а после во рту и на теле формируется характерная для кори сыпь. Помимо этого, заболевшие сталкиваются с конъюнктивитом, острым ринитом и сухим кашлем.

В конце февраля учеников школы № 222 в центре Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за в спышки кори среди детей. В городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что все заболевшие ученики не прививались. Обычно первую прививку от кори ставят детям в возрасте года. Повторную вакцинацию проводят в шесть лет.

Студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистанционное обучение до 18 октября из-за зарегистрированного случая кори, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что прививка в первые 72 часа после контакта с заболевшим - единственный способ избежать опасного заболевания.