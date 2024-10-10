10 октября 2024, 18:02

Вакцинацию назвали единственным способом избежать заражения корью

РИА «Новости»
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Студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистанционное обучение до 18 октября из-за зарегистрированного случая кори, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что прививка в первые 72 часа после контакта с заболевшим — единственный способ избежать опасного заболевания.

Она подчеркнула, что возбудителем кори является вирус, который очень легко передается.

«Из 100 контактировавших не привитых и не болевших ранее 95% заболеют», - заявила Скорпилева.

Врач заметила, что специфического лечения у кори нет, поэтому врачи лечат только симптомы. При этом само заболевание вызывает тяжелые осложнения, которые приводят к летальным исходам.

«Кроме того, корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые ее перенесли, начинают болеть другими инфекциями», - пояснила собеседница 360.ru.

Начальным симптомом у заболевших становится высокая температура, которая проявляется в первые дни, а после во рту и на теле формируется характерная для кори сыпь. Помимо этого, заболевшие сталкиваются с конъюнктивитом, острым ринитом и сухим кашлем.

В конце февраля учеников школы № 222 в центре Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за в спышки кори среди детей. В городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что все заболевшие ученики не прививались. Обычно первую прививку от кори ставят детям в возрасте года. Повторную вакцинацию проводят в шесть лет.

Студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистанционное обучение до 18 октября из-за зарегистрированного случая кори, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что прививка в первые 72 часа после контакта с заболевшим - единственный способ избежать опасного заболевания.

Врачи Вакцинация МГУ Вирусы человека
10 октября 2024, 10:56
Отечественные аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в России
Global Look Press
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Продажи лекарств на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», значительно выросли за год и превзошли ушедший из России оригинал. Об этом сообщил РБК.

По данным аналитиков, с начала года в российских аптеках продали почти 830 тысяч упаковок этого препарата. За аналогичный период в 2023 году продажи составили 206 тысяч.

Поставки «Оземпика» прекратились в марте прошлого года, официально причины не разглашались. Препарат предназначался для лечения сахарного диабета второго типа, но оказался крайне эффективен и для желающих похудеть, и именно в этом качестве, как предполагают эксперты, его чаще всего покупают.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила , что употребление этого препарата без соблюдения строгой диеты грозит развитием панкреатита.

Лекарства Россия Диабет
09 октября 2024, 22:10
Россиян призвали мыть фрукты из-за вируса Марбург
Freepik
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Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы и другие фрукты. Об этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил в ходе беседы с «Вечерней Москвой».

«Все фрукты и овощи, которые покупаются в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг есть на кожуре плода», - сказал он.

Эксперт отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным животным, который является переносчиком инфекции.

Вознесенский также предупредил, что лихорадкой сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти только в том случае, если человек с ослабленным иммунитетом контактировал с зараженным.

Ранее зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что вирус Марбург может появиться в России из-за частых поездок граждан за рубеж.

Россия Вирусы человека Вирусы Вирус Марбург
09 октября 2024, 04:48
Гастроэнтеролог назвал самые полезные и вредные крупы
Unsplash
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Гречка благодаря низкой калорийности и высокому содержанию питательных веществ является самой полезной крупой, в отличие от манки. Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко сообщил об этом РИА «Новости».

«Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества , витамины и микроэлементы, необходимые для организма», - сказала она.

Самыми вредными Ильяшенко назвала пшеничную, манную и все другие виды круп с содержанием глютена. Она посоветовала не злоупотреблять ими при патологиях в работе желудочно-кишечного тракта.

Ближайшими родственниками гречки другой врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко назвала щавель и ревень. Она сообщила «Известиям» , что по калорийности эта крупа не уступает рису и овсянке.

Еда Болезни Продукты
08 октября 2024, 14:57
«Не панацея». В каких случаях вакцина от рака окажется эффективной
РИА «Новости»
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Вакцина от рака будет эффективна только при определенных направлениях болезни. Об этом рассказал в интервью Lenta.ru один из ее разработчиков, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Важно понимать, что это вовсе не панацея. <…> Вакцина будет эффективна только при определенных видах рака, для которых показано применение иммунотерапии», - сказал он.

По словам Косорукова, в клинических рекомендациях указано, где и когда можно применять иммунотерапию. Пока этот список ограничен, в частности, туда входит меланома. В будущем в перечень смогут включить рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ. Для каждого из них нужно провести отдельные испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

Также ученые создают специальную диагностическую платформу, которая будет анализировать информацию о пациентах и давать рекомендации по применению препарата.

Болезни Ученые Рак Онкология Наука

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