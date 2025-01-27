В сентябре первые пациенты получат российскую вакцину от рака

По его словам, в России разрабатывают несколько препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из них - в центре Гамалеи. Вакцина будет уникальной для каждого человека.

Ученые будут ее разрабатывать при помощи искусственного интеллекта, который выдаст чертеж лекарства после анализа параметров опухоли у человека. Уже по выведенной основе врачи разработают вакцину.

«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», - заявил микробиолог.

Он отметил, что препарат будут вводить не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.

Ранее гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что онковакцина для пациентов будет бесплатной. При этом для государства создание одного экземпляра препарата обойдется примерно в 300 тысяч рублей.