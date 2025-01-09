В российских школах решили не вводить ограничения из-за метапневмовируса
В России не собираются вводить ограничения в учебных заведениях из-за вспышки метапневмовируса в Китае. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что система образования продолжает функционировать в обычном режиме. В настоящее время нет планов по введению каких-либо ограничений в российских школах.
Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал, как распознать метапневмовирус. Чаще всего при заражении метапневмовирусом наблюдаются насморк и кашель. Также возможно повышение температуры и лихорадка, но не всегда эти симптомы ярко выражены. Инфекцию тяжелее переносят маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.
Россиянам уже посоветовали быть более настороженными из-за метапневмовируса. Пока, как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, рано говорить о закрытии российских границ или о других строгих мерах, которые могли бы помочь замедлить распространение инфекции.
Также инфекционисты зафиксировали вспышку метапневмовируса на Украине. По последним данным, зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но реальных намного больше.