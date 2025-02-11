В России запретят кальяны? Через них распространяется стафилококк

Как отметил Хамзаев, кальян - это ингалятор массового потребления, который не стерилизуется. Всего за день один такой аппарат может использоваться десятком человек, которые выдыхают в трубку свои бактерии.

«Даже в больницах ингалятор от одного до другого пациента проходит через сложную форму стерилизации. То есть в определенных шкафах, где убиваются практически все микробы, и даже там иногда появляются проблемы, что уже говорить про кальяны», - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что при курении кальяна можно подхватить стафилококк, синегнойную палочку, COVID-19 и многие другие инфекционные заболевания, которые могут привести к фатальным последствиям.

«Тот же самый стафилококк может у вас находиться в полости рта более пяти-шести лет, вы даже об этом можете не догадываться, но при этом он будет полностью уничтожать ваш иммунитет и ваше здоровье», - предупредил собеседник 360.ru.

По его словам, необходимо ввести полный запрет на кальянные и продажу кальянов.

«Это вообще разносчик номер один. Поэтому, конечно, мы должны максимально принципиально ко всему этому подойти. Защита здоровья наших граждан должна быть в приоритете. Что касается доходов, то они должны волновать и интересовать нас в меньшей степени», - заключил Хамзаев.