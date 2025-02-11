11 февраля 2025, 23:39

В России запретят кальяны? Через них распространяется стафилококк

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Депутат Госдумы и лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев внес инициативу полностью запретить индустрию кальянных в России, а так же продажу самих кальянов. В разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой он пояснил, что через курение кальяна распространяется стафилококк, COVID-19 и другие инфекции. Они поражают организм во время использования одной трубки на всю компанию.

Как отметил Хамзаев, кальян - это ингалятор массового потребления, который не стерилизуется. Всего за день один такой аппарат может использоваться десятком человек, которые выдыхают в трубку свои бактерии.

«Даже в больницах ингалятор от одного до другого пациента проходит через сложную форму стерилизации. То есть в определенных шкафах, где убиваются практически все микробы, и даже там иногда появляются проблемы, что уже говорить про кальяны», - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что при курении кальяна можно подхватить стафилококк, синегнойную палочку, COVID-19 и многие другие инфекционные заболевания, которые могут привести к фатальным последствиям.

«Тот же самый стафилококк может у вас находиться в полости рта более пяти-шести лет, вы даже об этом можете не догадываться, но при этом он будет полностью уничтожать ваш иммунитет и ваше здоровье», - предупредил собеседник 360.ru.

По его словам, необходимо ввести полный запрет на кальянные и продажу кальянов.

«Это вообще разносчик номер один. Поэтому, конечно, мы должны максимально принципиально ко всему этому подойти. Защита здоровья наших граждан должна быть в приоритете. Что касается доходов, то они должны волновать и интересовать нас в меньшей степени», - заключил Хамзаев.

Курение Болезни Молодежь Запреты Россия
10 февраля 2025, 10:26
Врач объяснила вред конфет с алкоголем
РИА «Новости»
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Конфеты с алкоголем обезвоживают организм, отрицательно влияют на поджелудочную железу и провоцируют людей, страдающих зависимостью от спиртного. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Кроме того, сочетание сахара с алкоголем сильнее раздражает слизистую желудка и хуже влияет на зубы.

Она напомнила, что их нельзя употреблять ни детям, ни беременным и кормящим, поскольку этиловый спирт даже в минимальных дозах может повредить плоду или уже родившемуся ребенку.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков до 21 года. Он считает, что таким образом удастся снизить количество пьющих людей в стране, особенно среди молодежи.

Дети Молодежь Врачи Алкоголь
10 февраля 2025, 10:20
Россиянам развенчали главные мифы о здоровье сердца. Что надо знать?
РИА «Новости»
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Среди россиян распространен миф, что отказ от курения не спасет от инфаркта. Однако эта привычка увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз, заявил Life хирург высшей категории Дмитрий Некрасов.

По его словам, после отказа от курения организм постепенно начинает восстанавливаться, особенно если сочетать это с правильным питанием и физической активностью.

«Чем дольше человек курил, тем больше на восстановление потребуется времени, но оно возможно. Важно сочетать отказ от курения с правильным питанием, физической активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой», - сказал врач.

Некрасов добавил, что также есть заблуждение, что лишний вес якобы не влияет на сердце. Хотя на самом деле каждый лишний килограмм сверх индекса массы повышает нагрузку на главный орган.

«У мужчин женщин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 10%, у женщин - на 8%», - сказал хирург.

Самый опасный миф заключается в якобы защите алкоголем от болезней сердца. Хотя на самом деле крепкие напитки ухудшают состояние органа из-за токсинов, влияющих на сосуды.

«Для сердца лучше подходят обычные напитки: негазированная вода, кофе или чай в умеренных количествах», - заключил Некрасов.

Ранее врач Виталий Холдин развеял три популярных мифа о наркотиках.

Курение Врачи Алкоголь
03 февраля 2025, 04:19
Расчесывание комариных укусов оказалось полезным
Unsplash
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Расчесывание зудящих укусов насекомых может защитить человека от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Science.

Способность как ощущать зуд , так и реагировать чесанием развилась сотни миллионов лет назад. Американские ученые исследовали возможные преимущества для выживания, предоставляемые этой реакцией тела. Они идентифицировали у генетически модифицированных мышей нейроиммунную цепь, посредством которой чесание задействует сигнальные пути, усиливающие опосредованное иммунными клетками антибактериальное воспаление кожи.

Оказалось, что при почесывании болевые нейроны выделяют вещество P (SP). Оно стимулирует клетки и привлекает к месту воспаления нейтрофилы, способные бороться с инфекцией , вызванной, например, Staphylococcus aureus.

Однако врачи советуют не увлекаться. В Великобритании женщина настолько сильно расчесала укусы , что лишилась обеих ног.

Болезни Ученые Медицина Наука Насекомые
01 февраля 2025, 05:40
Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи
Freepik
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Состояние микробиома желудочно-кишечного тракта может отражаться на состоянии кожи, способствуя появлению сосудистых изменений, покраснений и розацеа. Современные исследования уже выявили такую взаимосвязь, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

«Некоторые патологические состояния ЖКТ особенно часто связаны с дерматологическими проявлениями. Гастрит и язвенная болезнь, например, могут сопровождаться кожными реакциями, такими как розацеа, покраснение и сосудистые изменения», - пояснила она.

Врач добавила, что дисбактериоз кишечника провоцирует появление акне и дерматитов. Любое нарушение баланса бактерий в этом органе влияет на иммунную систему, что отражается на коже.

Михайлова отметила, что некоторые продукты могут улучшить работу ЖКТ и состояние кожи. Это зелень, ягоды, богатые клетчаткой овощи, йогурты и квашеная капуста.

При этом сахар, быстрые углеводы, молоко и молочные продукты могут спровоцировать воспаление и вызвать акне. Увлекаться жирной и жареной пищей тоже не стоит, как и кофе с алкоголем.

Ранее дерматовенеролог Алена Новожилова предупредила, что пряная пища и алкоголь являются основными триггерами розацеа.

Болезни Врачи Россия

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