22 мая 2024, 00:36

В России выявили вариант коронавируса FLiRT

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В России выявили вариант коронавирусной инфекции FLiRT, но он не представляет серьезной опасности для населения. В стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», - уточнило ведомство.

Все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции.

Если говорить о симптоматике, то здесь, как и при омикроне, может появиться кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Специалисты предупредили, что для сохранения здоровья нужно чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что штамм коронавируса FLiRT особой опасности не представляет , хотя и очень заразен.

Болезни Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире
21 мая 2024, 04:58
Россиян предупредили об опасности черного чая
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Россиян предупредили об опасности злоупотребления крепким черным чаем. Беременным женщинам и людям с повышенным давлением рекомендовали пить его с осторожностью.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об этом РИА «Новости» в Международный день чая.

Специалист отметил, что несмотря на пользу, некоторым категориям людей этот напиток нужно употреблять в дозированных количествах, чтобы не навредить организму.

«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», - рассказал Тяжельников.

По его словам, черный чай благодаря тонизирующему эффекту и асептическим свойствам положительно влияет на нервную систему, улучшая обмен веществ и настроение. Зеленый чай даже способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет.

При этом чай, как и другие напитки, не заменит воду, а в ряде случаев даже способствуют выводу жидкости, обладая мочегонным эффектом.

Ранее врач-диетолог Людмила Микитюк посоветовала обдавать заварник кипятком при заварке черного чая, чтобы получить более насыщенный вкус.

Болезни Врачи Россия
21 мая 2024, 01:58
Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств
РИА «Новости»
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Обезболивающее «Тапентадол», которое используют при острых и хронических болевых синдромах, могут признать наркотическим средством. С такой инициативой выступил Минздрав.

Проект постановления опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Авторы документа настаивают на включение «Тапентадола» ‎в список наркотических и психотропных веществ, для ограничения оборота препарата и установления государственного контроля над ним.

По мнению авторов инициативы, пациентов, использующих подобные препараты, необходимо проверять на предмет злоупотребления и зависимости. В пояснительной записке к проекту постановления также указано, что снижение дозы или внезапное прекращение приема «Тапентадола» вызывает реакцию отмены и другие тяжелые нарушения.

Ранее Минздрав опубликовал список лекарств, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль. В перечень запрещенных для водителей препаратов попали многие безрецептурные лекарства: обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные. Среди них «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже вьетнамская «Звездочка».

Лекарства Минздрав
20 мая 2024, 12:52
Прожившая более 100 лет британка раскрыла простой секрет долголетия
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Долгожительница Кэтлин Скрейс из шотландского города Тейн отпраздновала свой 103-й день рождения. В беседе с изданием The Northern Times она раскрыла простой секрет своего долголетия.

Женщина проживает в доме престарелых Иннис Мор. Она отпраздновала день рождения в кругу родных и друзей, после чего отправилась на пляж вместе с дочерью.

Скрейс всю жизнь проработала в системе здравоохранения. У нее трое детей. Сотрудникам дома престарелых она раскрыла простой секрет долгой и счастливой жизни.

«Любите всех и себя и делайте то, что делает вас счастливыми!» - поделилась Скрейс.

Ранее другая долгожительница из Великобритании, Марджори Ходнетт, отпраздновала 110 лет. Она отметила, что не использует мобильный телефон и предпочитает письма.

Великобритания Дети Здравоохранение Женщины
19 мая 2024, 16:46
Россиянам назвали продукты, вызывающие мигрень
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Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на самочувствии человека. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль.

По словам специалиста, мигрень также могут спровоцировать выдержанные сыры, спиртное, еда с содержанием глутамата натрия и с искусственными подсластителями - например, аспартамом, сахарином и сукралозой.

Янг объяснила, что нитриты в копченом мясе расширяют кровеносные сосуды в головном мозге, а в ферментированных продуктах много биогенного аминома - тирамина. В красном вине, пиве и шампанском содержится тирамин и сульфиты, которые приводят к головной боли. Шоколад богат кофеином и фенилэтиламином, из-за этого увеличивается приток крови к мозгу, добавила Екатерина Янг.

Ранее диетологи напомнили о пользе первых блюд. По мнению специалистов, супы можно есть каждый день без вреда для фигуры.

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