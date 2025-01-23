23 января 2025, 09:12

В России создадут вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские ученые начали разрабатывать вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы. Об этом ТАСС сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам микробиолога, сначала ученым предстоит создать модели онкологических заболеваний для разработки против них персонализированных мРНК-вакцин. Их испытания планируют начать в конце текущего или в начале следующего года. Это будет возможно, если государство в прежнем объеме продолжить финансировать разработку.

«Мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано <…>, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, <…> определенных [разновидностей] рака почек, <…> рака груди и рака поджелудочной железы», - сказал Гинцбург.

Ученые России занимаются разработкой вакцины от рака с 2022 года. В проекте задействованы эксперты, ранее принимавшие участие в работе над «Спутником V». Гинцбург отмечал, что фактически не существует двух похожих опухолей, поэтому каждый пациент будет получать индивидуальную вакцину от онкологического заболевания. Для ее создания будет использован искусственный интеллект.

Первыми получить противораковую вакцину в рамках клинических исследований смогут пациенты, страдающие мелкоклеточным раком легких и меланомой.

Болезни Россия Медицина Вакцинация Рак Александр Гинцбург
23 января 2025, 08:59
Минздрав России запретил американскую «Виагру»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство здравоохранения решило отменить государственную регистрацию и исключить препарат «Виагра» из государственного реестра. Регистрационное удостоверение на этот препарат было выдано американской компании «Виатрис».

«Принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата „Виагра“ <…> таблетки, диспергируемые в полости рта», - говорится в документе.

Регистрационное удостоверение выдавали в 2017 году.

В 2023 году американская фармацевтическая корпорация «Виатрис» временно приостановила экспорт в Россию таблеток для потенции. Однако в Минпромторге заявили, что в стране есть технологическая возможность производства «Виагры».

Ранее в Иране 32-летний мужчина частично ослеп после употребления виагры. Иранец принял двойную дозу препарата, которая считается максимально допустимой. Через три часа после этого мужчина потерял зрение на один глаз.

Минздрав Россия
23 января 2025, 05:24
Бананы не так просты. Врач рассказала о вреде этих тропических фруктов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Людям, страдающим от эрозивно-язвенных повреждений желудка и синдрома раздраженного кишечника, не рекомендуется употреблять в пищу бананы. Об этом РИА «Новости» рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко

По ее словам, в бананах содержатся много полезных веществ, среди которых такие микроэлементы как железо, кальций, калий, фтор и фосфор, а также витамины группы B, витамины С.

Однако, добавила врач, банан не следует есть людям, страдающим заболеваниями ЖКТ или синдромом раздраженного кишечника, потому что он может вызывать метеоризм и вздутие живота по причине высокого содержания в них сахарных спиртов и растворимой клетчатки.

«При эрозивно-язвенных повреждениях желудка бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий», - сказала гастроэнтеролог.

Ранее врач-офтальмолог рассказала, когда стоит воздержаться от применения контактных линз.

Еда Болезни Врачи Продукты
19 января 2025, 04:45
Неочевидным признаком диабета оказалась распространенная в гинекологии болезнь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Потемнение кожи, частые кандидозы и специфический запах изо рта могут указывать на диабет. Врач-эндокринолог поликлиники № 220 в Москве Анна Невольникова сообщила об этом РИА «Новости».

«Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета», - предупредила она.

Еще одним признаком болезни врач назвала запах ацетона изо рта. Невольникова уточнила, что он не должен быть связан с голоданием.

На диабет второго типа у взрослых и детей могут указывать сильная жажда и лишний вес, сообщила ранее заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева. Она посоветовала показаться врачу также при появлении черных пятен на шее.

Болезни Медицина Диабет
19 января 2025, 03:24
Не можете заснуть? Врач раскрыл странную позу, которая мгновенно избавит от бессонницы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Избавиться от бессонницы поможет поза, разработанная специально для астронавтов. Об этом врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Тим Мерсер рассказал в беседе с Daily Mail.

Метод под названием «нулевая гравитация» был разработан НАСА. Он помогает астронавтам заснуть в условиях экстремального давления.

По словам Мерсера, эту позу могут применять и обычные люди. Техника заключается в том, что нужно лечь на спину, поднять голову и ноги так, чтобы они находились чуть выше уровня сердца, а позвоночник был относительно прямым. При этом голова должна быть слегка приподнята, а колени и локти немного согнуты.

Доктор объяснил, что при таком положении головы дыхательные пути раскрываются и получают больше кислорода во время сна. Эта поза также поможет людям с респираторными заболеваниями, улучшит кровообращение в организме и ускорит заживление травм.

Врач-кардиолог Рози Гордсет ранее объяснила, что положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, например, на сердечную недостаточность.

Великобритания Врачи NASA

Новости по теме