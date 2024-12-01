В Роспотребнадзоре заявили о тревожных сигналах в распространении ВИЧ в России

Как пояснил академик, с 1987 года, когда впервые был обнаружен ВИЧ, такая инфекция фиксировалась у 1,7 миллиона россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.

Ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что за последние десять лет заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 27,1% По словам Покровского, представители наиболее уязвимых перед этой инфекцией групп населения стали обследоваться меньше. Академик указал, что по имеющимся данным, в таких группах идет «эпидемия ВИЧ».

Жители Московской области могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Оно полностью анонимное. С начала текущего года такой возможностью воспользовались около 2,2 миллионов человек, сообщили в региональном Минздраве.