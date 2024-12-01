01 декабря 2024, 21:35

В Роспотребнадзоре заявили о тревожных сигналах в распространении ВИЧ в России

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Порядка 1,2 миллиона россиян инфицированы ВИЧ. Об этом представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский сообщил «Интерфакс».

Как пояснил академик, с 1987 года, когда впервые был обнаружен ВИЧ, такая инфекция фиксировалась у 1,7 миллиона россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.

Ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что за последние десять лет заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 27,1% По словам Покровского, представители наиболее уязвимых перед этой инфекцией групп населения стали обследоваться меньше. Академик указал, что по имеющимся данным, в таких группах идет «эпидемия ВИЧ».

Жители Московской области могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Оно полностью анонимное. С начала текущего года такой возможностью воспользовались около 2,2 миллионов человек, сообщили в региональном Минздраве.

Статистика Минздрав Роспотребнадзор Россия ВИЧ
24 ноября 2024, 05:43
Названа фаза сна, улучшающая память
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В США ученые из Университета Райса и других научных учреждений выяснили, при какой фазе сна головной мозг улучшает нейронную и поведенческую производительность. Исследование опубликовали в научном журнале Science.

Ученые исследовали нейронную активность в нескольких областях мозга у макак. Животные должны были выполнить тесты на поиск визуальных различий, причем до и после получасового периода медленного сна. Это фаза сна напоминает дремоту с медленными движениями глаз (NREM).

Ученые зафиксировали активность тысяч нейронов в трех областях мозга: первичной и средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре, которые связаны не только с визуальной обработкой, но и с такими исполнительными функциями, как самоконтроль.

Результаты эксперимента показали, что макаки, который действительно спали, показали повышение производительности. Они стали более точно различать вращающиеся изображения.

Исследователи предполагают, что их открытие можно использовать для разработки методов стимуляции мозговой активности.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева предупредила, что стимуляторы, в частности, кофеин и алкоголь, ухудшают качество сна.

Исследования США Ученые
20 ноября 2024, 05:31
Врач объяснил, кому и почему опасно есть творог
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Россиянам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением творога, так как этот продукт противопоказан людям с рядом заболеваний, в частности, страдающим ожирением и атеросклерозом. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы)», - объяснила она.

Сухорукова добавила, что этот продукт также противопоказан при гастрите.

По ее словам, если отсутствуют противопоказания, то его можно употреблять в умеренных количествах каждый день. Суточная норма для взрослых составляет не более 200 граммов, для детей - не более 100 граммов творога. Исключение - спортсмены, у которых дневная норма может быть и выше.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов посоветовал людям, желающим снизить вес, уменьшить потребляемые калории и при этом увеличить количество белка в рационе, в частности, мяса, яиц, творога, рыбы и бобовых.

Врачи Продукты
19 ноября 2024, 22:24
Врач предупредил о последствиях длительного воздержания от секса
РИА «Новости»
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Длительное воздержание вредно как для мужчин, так и для женщин. Врач-уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин заявил, что отсутствие половой жизни чревато гормональным сбоем и ранним старением. Об этом сообщил сайт RuNews.

По словам специалиста, отсутствие секса негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии человека. Он объяснил, что организм отключит неиспользуемые функции, и это приведет к гормональному сбою, изменению обмена веществ и ускорению старения.

Аглиуллин сообщил, что у женщин из-за отсутствия интимной жизни раньше времени наступит климакс. У мужчин снизится активность сперматозоидов.

В России предложили создать министерство секса для повышения рождаемости. Авторы идеи обратились в Госдуму.

Болезни Отношения Медицина Секс
19 ноября 2024, 03:20
Врач назвал продукты, помогающие быстро заснуть и крепко спать
РИА «Новости»
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Для быстрого отхода ко сну вечером можно съесть продукты, богатые магнием, триптофаном, апигенином и природным мелатонином. Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева перечислила их Lenta.ru.

По словам специалиста, способный настроить мозг на отдых антиоксидант апигенин содержится в чае из ромашки, пассифлоры и мелиссы. Елисеева сообщила, что благотворно влияющую на нервную систему аминокислоту триптофан можно получить из стакана теплого молока.

Для расслабления мышц врач посоветовала съесть перед сном киви, банан, грецкие орехи и миндаль, так как они богаты магнием. Из яиц, рыбы жирных сортов, вишни и ягод годжи, по словам Елисеевой, можно получить природный мелатонин для быстрого засыпания.

Врач-невролог Ринат Гимранов связал слишком чуткий сон с интенсивными тренировками, гормональным сбоем и умственным напряжением. Он посоветовал нормализовать режим дня и позаботиться о здоровье.

Еда Медицина Диеты Продукты

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