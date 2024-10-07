07 октября 2024, 14:07

В пяти районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу

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В Северском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Анапе и Сочи ввели карантин по мраморному клопу. Об этом сообщило местное издание «Краснодар и край».

По его данным, насекомые атаковали более четырех тысяч гектаров территории. Ища место для зимовки, они проникают в дома и облепляют окна и стены. У части жителей от этого начинается аллергия.

В августе туристка, приехавшая отдохнуть в Анапу, обнаружила клопов в своем гостиничном номере. Насекомые дали о себе знать на второй день. После скандала девушку и ее подругу переселили. Роспотребнадзор поручил региональному управлению провести проверку.

Биолог Ольга Трофимова предупредила, что встретить клопов можно повсюду. При поездке в метро она рекомендовала выбирать жесткие пластиковые или металлические сиденья, в поезде дальнего следования - осмотреть постельные принадлежности.

Краснодарский край Насекомые
06 октября 2024, 15:29
«Ничего страшного». Дефицит «Сульпирида» не спровоцирует всплеск случаев шизофрении
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Дефицит с лекарством от невротических расстройств «Сульпирид» в Алтайском крае мог возникнуть из-за прохождения перерегистрации. Но на рынке достаточно других препаратов, которые вполне могут стать его заменой. Об этом 360.ru заявил психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

Шизофрении не будет Он добавил, что сообщения о том, что перебои в поставках «Сульпирида» приведут к всплеску случаев шизофрении, не имеют под собой никакого основания, так как этот нейролептик используется только при невротических расстройствах, к которым шизофрения не относится.

«Современных лекарств достаточно много, чтобы заменить хотя бы один, который исчез и аптечной сети. Никакой катастрофы я не вижу. Через какое-то время поставки возобновятся», - заявил Магалиф.

Врач-нарколог добавил, что все состоящие на учете психоневрологических диспансерах пациенты получают бесплатную помощь. Но окончательное лекарство им назначает врач. Если специалисты поставили человеку хронический диагноз, то назначенные препараты используются для профилактики. Если их прием прекратить, то у человека возникнет рецидив.

«„Сульпирид“ не является главным препаратом для лечения шизофрении. Вообще не является. Если пациент на неделю прекратит его принимать, то ничего страшного не произойдет. Тем более, что его не назначают при психотических заболеваниях. Поэтому то, что ваши коллеги сенсационно выдали, не идет ни в какое сравнение, как если бы из аптечных сетей пропал инсулин», - подытожил собеседник 360.ru.

Почему пропал «Сульпирид» О возникшем дефиците препарата «Сульпирид» в Алтайском крае и угрозе всплеска приступов шизофрении сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы уточнили, что региональные аптеки из-за сбоев в логистике не успели закупить достаточное количество лекарств, которое производят в соседней Кемеровской области.

Вопрос дефицита лекарств в аптеках Алтайского края подняли на последней сессии Законодательного собрания региона. Трансляция заседания доступна во «ВКонтакте». Тема появилась на фоне назначения нового директора государственного предприятия «Аптеки Алтая» Марины Годовой.

О жалобах невропатологов на нехватку «Сульперида» в ампулах пожаловался депутат Сергей Писарев. Он предложил Годовой решить вопрос с поставками необходимого нейролептика, который производят в Новокузнецке.

Спикер парламента Александр Романенко также выступил с критикой работы аптечной сети региона. Он пояснил, что по его просьбе министр здравоохранения края искал для него лекарство, назначенное врачом.

Проблему обещали решить «Почему кто-то должен создавать потребность для заказа лекарств у поставщиков? Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть, за клиентов», - подчеркнул он.

Годова в ответ пообещала, что встретится с врачами, чтобы оценить их потребность в необходимых лекарствах и заранее разместит заказы у поставщиков, чтобы не допустить нового дефицита.

В конце сентября подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором потребовал отменить решения ФАС, заблокировавшие госзакупки препарата «Трикафта» для детей с муковисцидозом.

Надзорное ведомство остановило аукционы по жалобе компании МИК, которая пообещала привести аналог препарата из Аргентины, у которого пока нет лицензии в России. Но прекращение приема лекарства грозит рецидивом больным детям.

Здравоохранение Лекарства Депутаты Россия Аптеки
06 октября 2024, 13:44
«Полезные встряски». Врач перечислила неожиданные способы продлить молодость
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Продлить молодость и улучшить общее состояние организма могут помочь небольшие «встряски». Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.

Она объяснила, что небольшие «встряски», в отличие от вялотекущего стресса, запускают процессы обновления и оптимизируют работу всех систем организма.

Врач рекомендовала устраивать регулярные спортивные нагрузки: бегать, плавать, ездить на велосипеде.

Помимо тренировок она посоветовала менять пищевые привычки и попробовать интервальное голодание. По ее словам, оно способствует восстановлению клеток, а разнообразие в диете поможет держать вес под контролем. Также на иммунитете положительно сказываются процедуры закаливания и сауны. Они снимают нервное напряжение и способствуют детоксикации.

Ранее врач-нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рекомендовала людям старше 50 употреблять морепродукты, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, зелень и злаки. По ее словам, сбалансированное питание «омолодит» организм.

Врачи Медицина Диеты
01 октября 2024, 11:53
Врач развеял миф о пользе куриного супа при простуде
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Куриный суп не помогает больным ОРВИ, но может облегчить общее состояние. Об этом врач общей практики Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он отметил, что в 1970-х годах публиковались научные работы, в которых сравнивали действие куриного супа и противовирусных препаратов.

«Говорили, что суп работает не хуже. Другое дело, что противовирусные в те годы вообще не работали. Это все делает вам просто субъективно легче, чтобы вы лучше переносили это состояние болезни», - подчеркнул врач.

Мясников призвал во время простуды прислушиваться к своему организму и не отказываться от куриного супа, если от него становится легче.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал использовать в общественных местах медицинские маски, чтобы защититься от ОРВИ. По его мнению, их в первую очередь стоит носить пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Одной из причин роста заболеваемости ОРВИ стало окончание отпускного и дачного сезонов, заключил врач.

Болезни Врачи ОРВИ
29 сентября 2024, 01:47
Названы самые распространенные болезни сердца
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Сердечно-сосудистые заболевания заняли первое место среди причин смертности в России и мире, но при этом люди часто пренебрегают диспансеризацией и пропускают «красные флаги» опасных состояний. Об этом в интервью «Известиям» рассказал кардиолог Григорий Ройтберг.

Врач предупредил, что ишемическая болезнь сердца, гипертония и атеросклероз превалируют в структуре тяжелых осложнений и смертей в России и любых индустриально развитых стран.

При этом нельзя точно назвать факторы, влияющие на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, так как каждый раз появляются новые. Единственное, на что можно повлиять, так это на факторы риска, в частности, на курение.

По его словам, очень важна ранняя диагностика, а после 40 лет не стоит пренебрегать диспансеризацией даже при хорошем самочувствии.

«Гипертонической болезнью страдают все люди. В молодом возрасте намного чаще болеют мужчины. У женщин заболевание наиболее часто встречается с момента наступления климакса», - сказал Ройтберг.

Врач добавил, что к 60 годам женщины догоняют мужчин по заболеваемости той же ишемической болезни сердца. Последние также чаще страдают инсультами, но в пожилом возрасте процент заболеваемости сравнивается.

В начале года аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что в 2023 году в России спрос на тонометры вырос на 29%.

Болезни Врачи

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