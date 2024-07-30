В продающихся в России презервативах нашли вызывающие бесплодие химикаты

PFAS - это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем. Их часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу.

Завышенное количество химикатов может привести к проблемам с печенью, щитовидной железой и почками. А также это чревато снижением иммунитета и онкологическими заболеваниями.

По данным исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation, специалисты сначала проверили наличие фтора - маркера PFAS. Его нашли в ультратонких презервативах Trojan, которые можно купить в том числе на популярных в России маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, отметили в статье.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее назвала причину снижения продаж презервативов в России. По ее словам, граждане страны стали реже уделять внимание интимной связи.