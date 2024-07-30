30 июля 2024, 03:36

В продающихся в России презервативах нашли вызывающие бесплодие химикаты

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Ученые из США выявили наличие токсичных химикатов в популярных иностранных презервативах, продаваемых на российских маркетплейсах. Об этом сообщило издание Guardian.

PFAS - это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем. Их часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу.

Завышенное количество химикатов может привести к проблемам с печенью, щитовидной железой и почками. А также это чревато снижением иммунитета и онкологическими заболеваниями.

По данным исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation, специалисты сначала проверили наличие фтора - маркера PFAS. Его нашли в ультратонких презервативах Trojan, которые можно купить в том числе на популярных в России маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, отметили в статье.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее назвала причину снижения продаж презервативов в России. По ее словам, граждане страны стали реже уделять внимание интимной связи.

Исследования Ученые Россия Онкология Маркетплейсы
28 июля 2024, 04:40
Гастроэнтеролог назвал топ-3 бесполезных анализов
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Некоторые анализы можно не сдавать, априори они будут плохими, заявил диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Рекомендации врача опубликовало издание «Живая Кубань».

Сдача таких анализов - это пустая трата времени и денег, считает специалист. Речь идет об уровне витамина D, уровне холестерина и ЭКГ.

Уровень витамина D низкий у 80% населения, сдавать этот анализ целесообразно только для прохождения специальной терапии. Садыков рекомендовал проверять соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина в крови. Электрокардиограмма сама по себе не говорит о проблемах с сердцем, пояснил врач.

Врач-кардиолог Елена Быстрова призвала проходить ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий как минимум один раз в год.

Болезни Врачи Деньги
28 июля 2024, 04:36
Невролог рассказал, почему в жару часто болит голова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Длительное пребывание на солнце и недостаток воды в организме могут вызывать боль головы в жаркую погоду. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости».

«Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм. Одна из частых причин - обезвоживание. В жаркую погоду люди больше потеют», - объяснил специалист.

Также в жаркий сезон повышается вероятность перегревания, которое случается, если человек долго находился под лучами солнца. Самым ярким симптомом теплового удара является боль в голове, потому что организм не в состоянии быстро регулировать температуру.

Летом могут расширяться кровеносные сосуды, что тоже иногда вызывает головную боль. Особенно, когда возникают резкие перепады температуры, например, пациент быстро перешел с жаркой улицы в прохладное помещение.

Ранее доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова заявила, что в жаркую погоду можно освежиться кефиром. По ее словам, этот напиток является полезным средством.

Болезни Врачи Погода Солнце Жара
27 июля 2024, 02:50
Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице могут быть первыми симптомами лихорадки Западного Нила. При появлении недомогания необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», - отметили в Минздраве.

Инфицирование чаще всего происходит при укусе зараженного комара, пояснили в центре. Для защиты рекомендуется применять репелленты и москитные сетки. Лихорадка Западного Нила в тяжелых случаях может привести к поражению центральной нервной системы.

В России зафиксировали единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведут непрерывный мониторинг заболевания.

Болезни Минздрав Роспотребнадзор Россия
26 июля 2024, 17:36
Нутрициолог Гусакова назвала шаурму неплохим вариантом перекуса среди фастфуда
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Многие думают, что шаурма наравне с бургерами вредна для здоровья. Однако ее можно считать неплохим вариантом перекуса среди всего фастфуда, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова Пятому каналу.

По словам специалиста, в шаурме содержится достаточное количество овощей, присутствует белковый компонент и углеводы. Калорийность блюда будет еще более низкой, если попросить подать соусы отдельно, сообщил сайт aif.ru.

При выборе перекуса не стоит выбирать блюда с переработанными продуктами, например, хот-доги. В ресторанах быстрого питания лучше отдать предпочтение салатам, отметила Гусакова.

Питание

Новости по теме