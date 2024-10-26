В печени россиянки поселился большой собачий ленточный червь

Девушка работала с собаками и, по версии врачей, подцепила от них ленточного червя Echinococcus granulosus, так как яйца этого паразита можно найти на шерсти и языке животных. Взрослые особи обитают в тонком кишечнике псов, однако им нужен промежуточный хозяин - человек или крупный рогатый скот.

Паразит обосновался в печени пациентки, спровицировал цистный эхинококкоз и создал большую кисту. Она опасна аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока, перитонитом и гнойным плевритом. Рязанские врачи удаляли капсулу в течение четырех часов.

«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы - около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая», - сообщил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

В Китае врачи удалили из глаз пациентки 60 червей-паразитов Filarioidea. Женщина могла подхватить их от укуса мухи.