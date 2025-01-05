В Минздраве рассказали, у кого метапневмовирус протекает тяжелее всего

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«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет и лица, страдающие иммунодефицитом», - отметил он.

По словам эксперта, метапневмовирус схож по симптомам со многими другими ОРВИ. У заразившегося появляются кашель, насморк, повышение температуры и одышка. Он отметил, что у взрослых болезнь может протекать практически бессимптомно.

Чуланов подчеркнул, что метапневмовирус успел широко распространиться по всему миру, его относят к типичным возбудителям ОРВИ. В России инфекции чаще проявляется в сезонные подъемы заболеваемости.

Ранее в Китае забили тревогу из-за вспышки метапневмовируса человека.

Больницы в провинциях страны переполнены пациентам с этим заболеванием.