16 августа 2024, 23:34

В Институте иммунологии объяснили профилактическую значимость аллерговакцины

Pxhere
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Минздрав разрешил исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы, которую в медицинской среде уже называют настоящим прорывом. Разработали ее в Институте иммунологии ФМБА, представитель которого на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил профилактическую значимость препарата.

«В моей более чем 25-летней практике для профилактики я лично не использовала аллерговакцины. Мы не используем аллергены, а лечим непосредственно болезнь, то есть когда пациент страдает поллинозом сезонной аллергии», - отметил специалист.

Он добавил, что в профилактическом смысле эту рекомбинантную аллерговакцину можно использовать как лечение будущей перекрестной пыльцевой аллергии.

«Вот в таком смысле я вижу ее профилактическую значимость», - заключил собеседник 360.ru.

О начале клинических исследований вакцины, которая предназначена для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии «Российской газете» рассказал руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

При успешном завершении испытаний, заявил в беседе с «Известиями» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, медицину ждет настоящий прорыв.

«Вакцинация может стать настоящим прорывом в области лечения аллергии. <> Прививка будет действовать быстрее. Кроме того, ее можно будет применять заблаговременно - для профилактики болезни», - подчеркнул он.

Исследования Болезни Минздрав Врачи Россия
16 августа 2024, 04:50
Названа доза кофеина, повышающая риск гипертонии
Freepik
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Индийские исследователи выяснили, что регулярное употребление более 400 миллиграммов кофеина в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонической болезни. Об этом сообщил Американский колледж кардиологии (ACC).

Исследование представили на выставке ACC Asia 2024 в Дели. В нем участвовали 92 здоровых человека в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным артериальным давлением.

В ходе эксперимента 19,6% его участников употребляли более 400 миллиграммов кофеина, что равноценно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам, за сутки в течение пяти дней в неделю или чаще в течение года.

Ученые отметили, что это отразилось на выносливости участников исследования. У людей увеличилась частота сердечных сокращений и повысилось артериальное давление после теста на лестнице. Последнее опасно развитием инфарктов, деменции, хронической болезни почек и сердечной недостаточности.

Если человек курит и употребляет алкоголь, пренебрегает физической активностью, то риски увеличиваются.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова отметила пользу кофе, объяснив, что его употребление снижает риск развития болезни Паркинсона.

Исследования США Кофе Болезни Врачи
15 августа 2024, 05:05
Врач назвал продукты, с которыми опасно сочетать мед
Freepik
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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при включении в свой рацион натурального меда необходимо помнить про его правильное употребление, чтобы не навредить организму. Она рассказала в беседе с RT, что не стоит его добавлять в выпечку или в горячий чай вместо сахара.

Диетолог отметила, что полезен только натуральный мед, а не медовый продукт. В нем содержатся витамины, микро и макроэлементы, а также ряд органических кислот.

«Но надо сказать, что наряду с этим он содержит достаточно большое количество сахара, поэтому обольщаться тем, что мед можно есть вместо сахара и получать исключительно пользу, конечно, не стоило бы», - заявила она.

Соломатина напомнила, что мед является очень аллергенным продуктом. Кроме того, его нельзя нагревать, а также добавлять в выпечку или горячий чай, чтобы он не потерял полезных свойств. Употреблять мед на голодный желудок тоже не стоит, так как он стимулирует выработку ферментов поджелудочной железы.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что больным сахарным диабетом лучше отказаться от меда , чтобы не усилить инсулинорезистентность и не спровоцировать развитие жирового организма.

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при включении в свой рацион натурального меда необходимо помнить про его правильное употребление, чтобы не навредить организму. Она рассказала в беседе с RT , что не стоит его добавлять в выпечку или в горячий чай вместо сахара.

Врачи Диеты Продукты
15 августа 2024, 02:34
Названы самые полезные продукты для завтрака
Unsplash
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Завтрак по методу Гарвардской тарелки обеспечит организм всеми необходимыми веществами. Врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова перечислила «Аргументам и фактам» самые полезные продукты для утреннего приема пищи.

Универсальной формулой завтрака она назвала комбинацию цельных злаков, белка с овощами, фруктами или ягодами. Атаманова сообщила, что такое сочетание обеспечит организм макро- и микронутриентами.

Эндокринолог посоветовала готовить на завтрак блюда из яиц , творога, варить каши с белковыми продуктами, бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, курицей, индейкой или рыбой. Атаманова посоветовала не злоупотреблять гранолой с йогуртом, потому что в ней слишком много добавленного сахара.

Многие выбирают на десерт варенье, но диетолог Татьяна Солнцева назвала его скорее вредным продуктом. По ее словам, витамины в нем уничтожили на этапе тепловой обработки.

Еда Болезни Питание Продукты
14 августа 2024, 04:14
Невролог назвал хобби для профилактики деменции
Unsplash
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Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он.

Мартынов добавил, что на развитие деменции могут повлиять некоторые другие недуги. Например, гипертония, алкоголизм, наркозависимость, инсульт. Врач призвал лечиться, придерживаться сбалансированного питания и проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Клинический психолог Татьяна Метелева сообщила «Известиям» , что деменция развивается на фоне болезни Альцгеймера, болезни Пика и других нарушений. Она назвала первыми признаками старческого слабоумия забывчивость и рассеянность.

Болезни Медицина Наука

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