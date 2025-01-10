10 января 2025, 16:09

В Германии произошла первая с 1988 года вспышка ящура

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На ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили первую с 1988 года вспышку ящура. Об этом сообщила радиостанция RBB24.

«Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хенове», - уточнили журналисты, ссылаясь на районное управление.

Вокруг создали почти километровую карантинную зону.

Ящур - это острое вирусное заболевание, которое относится к группе антропозоонозов. Это означает, что данными инфекционными болезнями животных может заразиться и человек. Заболевшие животные в половине случаев погибают через двое-трое суток. Люди чаще всего инфицируются через сырое молоко и молочные продукты, а иногда - через мясо.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что через вымя животных в продукты могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В случае отсутствия термической обработки молока человеку могут передаться мастит или ящур.

Германия Животные Вирусы человека Вирусы
10 января 2025, 07:41
Врач рассказал, кому стоит бояться метапневмовируса
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Китайский метапневмовирус особенно опасен для детей в возрасте до года и пожилых пациентов. Об этом сообщил  академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Парламентской газетой».

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», - сказал врач.

По его словам, у детей этот вирус может протекать с пневмонией. Также в зоне риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Еще журналисты обратились к руководителю отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александру Бутенко. По словам эксперта, вирус вряд ли превратится в пандемию. Сейчас эксперты знают о нем слишком мало, даже нет точного количества подтвержденных случаев. Само заболевание еще не изучили до конца и не установили, к какому семейству оно относится.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок назвал метапневмовирус «банальным ОРВИ». Он отметил, что количество заболевших держится на уровне 0,1% от общего числа простудившихся.

Дети Врачи Вирусы человека ОРВИ Вирусы Метапневмовирус
09 января 2025, 08:29
В российских школах решили не вводить ограничения из-за метапневмовируса
РИА «Новости»
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В России не собираются вводить ограничения в учебных заведениях из-за вспышки метапневмовируса в Китае. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что система образования продолжает функционировать в обычном режиме. В настоящее время нет планов по введению каких-либо ограничений в российских школах.

Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал, как распознать метапневмовирус. Чаще всего при заражении метапневмовирусом наблюдаются насморк и кашель. Также возможно повышение температуры и лихорадка, но не всегда эти симптомы ярко выражены. Инфекцию тяжелее переносят маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Россиянам уже посоветовали быть более настороженными из-за метапневмовируса. Пока, как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, рано говорить о закрытии российских границ или о других строгих мерах, которые могли бы помочь замедлить распространение инфекции.

Также инфекционисты зафиксировали вспышку метапневмовируса на Украине. По последним данным, зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но реальных намного больше.

Школы Метапневмовирус
08 января 2025, 05:02
Врач назвал возможные причины пожелтения кожи
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Кожные покровы могут окраситься в желто-оранжевый цвет из-за переизбытка в организме каротиноидов, которые содержатся в моркови, тыкве, шпинате, хурме. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«У некоторых людей при выраженном избыточном потреблении продуктов с высоким содержанием каротиноидов, <…> может наблюдаться окрашивание кожных покровов в желто-оранжевый цвет - аурантиаз кожи или каротиновая ксантодермия», - отметила диетолог.

Окрашивание кожи заметно на лице, на ладонях и подошвах. Это состояние обратимо, нужно откорректировать питание. Однако в патогенезе этого заболевания имеются проблемы с печенью и желчевыводящими путями, поэтому необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, предупредила Стародубова.

Об опасности злоупотребления мандаринами предупредила подмосковный врач Яна Шмелева. Мандарины содержат достаточно много глюкозы, что может активизировать выработку инсулина. Это может нарушить процесс расщепления жира, что приводит к набору веса.

Питание Врачи Продукты
07 января 2025, 10:09
Что я узнала, когда провела ночную смену с бригадой детской скорой помощи
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Медицинская бригада в квартире. Экстренный вызов. Нужна госпитализация. Водитель отвязывает носилки. Машина стоит у подъезда, позади — грязная Lada с открытыми окнами. Водитель курит, матерится. Мол, как проезжать. Я чувствую его ненависть, как будто он не в машине, а в кастрюле, из которой выкипает вода. И таких за эту ночь я встречу еще немало.

Водителей, которым очень мешает широкоплечая машина скорой. Родителей, которые недовольны, что машина эта вместе с медиками не оказалась на месте через минуту после вызова. Очень много раздражения.

Но врачи, будем откровенны, не обращают на это внимания. Елена Павловна, педиатр с почти тридцатилетним стажем, говорит, что всех можно понять. Родители переживают. Дети - это святое. И надо найти и к родителям, и детям подход, успокоить. Скорую помощь не вызывают, когда все хорошо.

- Вот возмущаются, что не приехали сразу, - говорит водитель скорой, - а я торопился, ехал. Но меня не хотели пропускать. Тут минуту потерял, там. Потому что какой-то злой возмущенный человек решил включить свое эго и пропустил не сразу. А мы же тоже люди. И за пациентов, которых в первый раз в жизни видим, мы переживаем, как за себя.

Я вижу реальные доказательства его слов. Оксана, молодой медик, будущий реаниматолог, почти всю смену держит руку на пульсе: еще днем у нее был сложный вызов. Девочка упала с горки. Сломана шея. Состояние тяжелое. Периодически какие-то знакомые из больницы, куда ее бригада отвезла пациентку, сообщают о состоянии девочки.

- Жива! Жива она! Елена Павловна, вы слышите, жива, стабилизировали, - она не может скрыть свою радость, и на всякий случай повторяет то же самое моему оператору, который не совсем понимает, о чем речь.

Наша съемочная группа не мешала работе, мы тенью следовали за бригадой. Круговерть домов, этажей, квартир. На одном из вызовов пришлось задержаться: в дополнение к медикам приехала полиция. Это вообще история интересная, о ней вы тоже узнаете из репортажа.

Посмотрите полную версию материала и напишите мне, какие эмоции у вас вызвала история об этой бригаде скорой помощи. Я буду вам очень благодарна.

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