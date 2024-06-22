В Англии начались испытания индивидуальных вакцин от рака
А Великобритании начали испытывать индивидуальные вакцины против рака. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании на своем сайте.
Вакцину будут создавать индивидуально под каждого пациента. Синтез препарата займет несколько недель. Ученые рассчитывают, что эти средства «научат» организм искать и убивать раковые клетки.
Доступ к вакцинам получат пациенты, подходящие под критерии отбора, которые сдадут анализ крови и образец раковой ткани. Национальная служба здравоохранения Великобритании зачислила десятки пациентов на участие в программе разработке противораковых вакцин.
«По мере того, как в больницах по всей стране будет проводиться все больше таких исследований, наша служба подбора обеспечит возможность получения доступа к индивидуальным вакцинам как можно большему числу пациентов, имеющих на это право», - заявила глава службы Аманда Притчард.
Вакцины против рака разрабатываются и в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата ученые представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.