22 июня 2024, 21:38

В Англии начались испытания индивидуальных вакцин от рака

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

А Великобритании начали испытывать индивидуальные вакцины против рака. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании на своем сайте.

Вакцину будут создавать индивидуально под каждого пациента. Синтез препарата займет несколько недель. Ученые рассчитывают, что эти средства «научат» организм искать и убивать раковые клетки.

Доступ к вакцинам получат пациенты, подходящие под критерии отбора, которые сдадут анализ крови и образец раковой ткани. Национальная служба здравоохранения Великобритании зачислила десятки пациентов на участие в программе разработке противораковых вакцин.

«По мере того, как в больницах по всей стране будет проводиться все больше таких исследований, наша служба подбора обеспечит возможность получения доступа к индивидуальным вакцинам как можно большему числу пациентов, имеющих на это право», - заявила глава службы Аманда Притчард.

Вакцины против рака разрабатываются и в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата ученые представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

Великобритания Англия Здравоохранение Ученые Вакцинация Рак Онкология
21 июня 2024, 05:52
Врач рассказал, почему не стоит увлекаться арбузами и кукурузой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Летом многие любят полакомиться кукурузой и арбузами, но злоупотреблять ими не стоит. В початках содержится большое количество сахара, а арбузы лучше всего покупать уже ближе к осени. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.

«Кукуруза считается продуктом, который содержит очень много сахара. А повышать количество сахара в рационе - не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах», - пояснила она.

По словам медика, начинать есть арбузы в июне или июле не самая лучшая идея. Лучше всего это делать в августе или сентябре, так как в этот период они наполняются витаминами и становятся хорошими источниками жидкости.

Еще Ростова порекомендовала не пить летом холодную минеральную воду. Чтобы избежать спазма желчных протоков, стоит отдавать предпочтение воде комнатной температуры.

Еда Врачи
21 июня 2024, 05:31
Семь видов микропластика впервые нашли в пенисах мужчин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученые впервые нашли микропластик в человеческих пенисах. Причем в мужских половых органах они обнаружили семь различных видов. Работу исследователей опубликовали в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Недавние результаты исследований ученых выявили наличие микропластика в человеческих яичках.

В своей новой работе специалисты решили рассмотреть ткани полового члена пяти мужчин. Они собирали образцы, когда делали операции по лечению эректильной дисфункции. Это происходило в период с августа по сентябрь 2023 года.

Микропластик присутствовал в тканях четырех мужчин. Всего ученые насчитали семь его видов. Чаще всего встречались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Теперь специалисты хотят узнать, влияет ли микропластик на эректильную дисфункцию. До проведения дополнительных исследований они посоветовали мужчинам не есть и не пить из пластиковой посуды.

Исследования Ученые Мужчины
21 июня 2024, 02:08
Роспотребнадзор назвал самые полезные фрукты июня
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Персики, абрикосы и нектарины — самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

В ведомстве уточнили, что персики богаты цинком и магнием, которые необходимы для профилактики болезней нервной системы. Также в них содержится витамин Е, улучшающие работу кровеносной системы.

Абрикосы содержат много калия, который позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А высокая концентрация витамина А полезна для кожи и зрения.

В Роспотребназдоре напомнили, что нектарин - это не гибрид персика и сливы, а отдельный подвид персика, который изначально возник в результате мутации, а потом селекционеры его закрепили. Этот фрукт богат калием и витаминами А и С.

Специалисты порекомендовали чаще употреблять эти фрукты в июне, добавлять их к молочным продуктам, а также сыру и мясу. Но есть и ограничения. Персики, абрикосы и нектарины не стоит употреблять при аллергии, сахарном диабете и заболеваниях желудка.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественное мороженое.

Персики, абрикосы и нектарины - самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

Питание Роспотребнадзор Продукты
21 июня 2024, 01:48
Девочку с «маской Бэтмена» из США успешно прооперировали Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали юную американку Луну Феннер, известную как девочка с «маской Бэтмена» из-за большого родимого пятна на лице. Об этом рассказали 360.ru в клинике.

Хирурги провели Луне операцию по удалению рубцов и остатков невуса. Процедура длилась пять часов 20 минут и закончилась благополучно.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - рассказала врач.

В больнице под присмотром медиков Луна проведет еще три дня.

Американка Луна Феннер родилась с огромным родимым пятном на лице , которое напоминало маску Бэтмена. В США врачи отказались оперировать девочку, поэтому ее родители обратились к российским медикам. Первые операции ребенку сделали в Краснодаре. После них на лице девочки остались рубцы, которые теперь удаляют в одной из больниц Санкт-Петербурга. В апреле там прошла первая из серии операций.

США Санкт-Петербург Больницы Врачи Луна Феннер

Новости по теме