«Ужасная история». Врач предупредил о вреде храпа для мозга человека

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», - отметил специалист Зайцев назвал храп «ужасной историей», которая может привести к подъему артериального давления, а также к инфаркту или инсульту. Храпящий человек может просыпаться уставшим и разбитым, у него нарушаются обменные процессы, отметил Зайцев.

От причин храпа поможет избавиться остеопатия, считает краниопостуролог Владимир Животов. Грамотный остеопат восстановит правильное положение костей в голове и вернется тонус мышцам.