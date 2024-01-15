15 января 2024, 04:21

«Ужасная история». Врач предупредил о вреде храпа для мозга человека

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Храп свидетельствует о недостаточном поступлении кислорода к мозгу, что может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. Об опасности храпа в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», - отметил специалист Зайцев назвал храп «ужасной историей», которая может привести к подъему артериального давления, а также к инфаркту или инсульту. Храпящий человек может просыпаться уставшим и разбитым, у него нарушаются обменные процессы, отметил Зайцев.

От причин храпа поможет избавиться остеопатия, считает краниопостуролог Владимир Животов. Грамотный остеопат восстановит правильное положение костей в голове и вернется тонус мышцам.

Инсульт Врачи Наука
15 января 2024, 04:37
Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза
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Недорогой растительный препарат цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения, он может быть эффективнее никотинозаместительной терапии. Исследование опубликовали в журнале Addiction.

Цитизин - это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.

Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.

Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить , заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.

Исследования Курение Ученые
15 января 2024, 03:05
Психиатр предупредил об опасности магнитных бурь для человека
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В 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты, заявила врач-психиатр Надежда Соловьева, ее процитировал «Пятый канал».

Под давлением магнитного поля эритроциты могут склеиваться, от чего кровь густеет и сворачивается, сосуды сужаются, отметила врач.

«Самое главное - помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, достаточно жидкости, гулять, дышать воздухом» , - отметила Соловьева.

Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, предупредил ученый исследователь РАН Сергей Богачев. Наступивший год будет годом максимальной солнечной активности.

Инсульт Питание Врачи Ученые Магнитные бури Солнце
14 января 2024, 05:43
Гинеколог раскрыла, какие витамины необходимы женщинам после 40
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После 40 женщинам необходимо тщательнее следить за здоровьем и балансом микро- и макроэлементы в организме. Анализы покажут, каких компонентов не хватает, отметила врач-гинеколог Екатерина Волкова для издания «Доктор Питер».

Не стоит самостоятельно назначать себе витамины, подчеркнула врач, может возникнуть переизбыток какого-либо элемента, что порой хуже, чем дефицит.

«Усталость, сонливость, бессилие, вялость - знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных - это дефицит витаминов и минералов», - отметила специалист.

Гинеколог назвала пять витаминов, необходимых женщинам, перешагнувшим рубеж в 40 лет. Это витамины D и E, они нужны для красоты кожи и защиты от депрессии. Витамин А также благотворно влияет на состояние кожи. Витамины группы В важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Витамин С защищает организм от свободных радикалов, которые вызывают старение клеток.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отвар фенхеля - это лучший напиток для здоровья. Он поможет сердцу, костям и нервной системе.

Врачи Женщины Красота
14 января 2024, 02:30
Участники Давосского форума обсудят «болезнь X», способную убить миллионы человек
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Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Давосе, обсудят сценарий распространения смертельной «болезни X». Гипотетическая инфекция может оказаться в десятки раз опаснее коронавируса.

Участники Всемирного экономического форума ( ВЭФ ), который пройдет в Давосе, обсудят сценарий распространения смертельной «болезни X». Гипотетическая инфекция может оказаться в десятки раз опаснее коронавируса.

Спикеры форума обсудят предупреждения Всемирной организации здравоохранения о риске появления новой болезни. Участники дискуссии обсудят, какие меры необходимо принять, чтобы подготовить системы здравоохранения стран к более масштабной пандемии, учитывая уроки вспышки COVID-19.

Панель, посвященная «болезни X», состоится 17 января. Главными спикерами станут глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус и председатель правления разработавшей вакцину от коронавируса компании AstraZeneca Мишель Демаре.

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января. Его посетят представители около 60 стран, ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского. По информации СМИ, в ходе форума американские чиновники попросят Зеленского предоставить более конкретный план действий ВСУ на предстоящий год.

Здравоохранение Болезни Коронавирус в России и в мире

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