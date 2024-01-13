13 января 2024, 17:33

Успокоит нервы и укрепит кости. Врач назвал лучший напиток для здоровья

Unsplash/Akhilesh Sharma
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Польза фенхеля Фенхель очень похож на укроп и используется уже давно.

Польза фенхеля

Фенхель очень похож на укроп и используется уже давно. Многие мамы знают: когда у ребенка колики, метеоризм или вздутие живота, необходимо дать укропную водичку. Чаще используют как раз либо укроп, либо фенхель. Последний представляет собой разновидность укропа.

«Часто, конечно, используется у взрослых. Так как обладает спазмолитическим действием, расслабляет, улучшает желчеотделение, расслабляет кишечник, убирает спазмы, то хорошо за счет этого воздействует на нервную систему, оказывает такое успокаивающее расслабляющее действие», - рассказала Соломатина.

Фенхель богат веществами, обладающими бактерицидными и отхаркивающими свойствами. Отвар оказывает жаропонижающий эффект, поэтому его используют в качестве комплексной терапии при простудных болезнях. Растение содержит большое количество витамина С, что тоже очень благоприятно воздействует на иммунную систему.

«Есть много антиоксидантов, поэтому предотвращает окисление клеток и тканей, что часто происходит именно в момент простуды», - добавила Соломатина.

При наружном применении растение улучшает состояние кожи, устраняет язвочки и гнойнички. Фенхель полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. В целом как продукт питания оказывает профилактическое действие, регулирует кислотно-щелочной обмен, предотвращает заболевания мочевыделительной системы.

Фенхель служит источником витаминов группы В, магния, калия, кальция и фосфора. Такой состав укрепляет кости и сердце, устраняет запоры и выводит лишнюю жидкость из организма. В связи с этим отвар часто используют для похудения. Растение также улучшает состояние кожи, волос и ногтей - его можно применять как косметическое средство.

Опасность отвара из фенхеля

Нужно помнить, что так как фенхель содержит достаточно активные вещества, им не нужно сильно увлекаться. В отдельных случаях растение может вызвать аритмию. Речь идет о людях, которые страдают изменениями со стороны сердечной мышцы.

«Нужно сразу сказать, что все равно не нужно его безумно использовать, потому что все-таки эта травка достаточно аллергенная», - отметила Соломатина.

Несмотря на то, что фенхель улучшает лактацию, он противопоказан беременным и кормящим женщинам, предупредила Соломатина. Отваром не стоит злоупотреблять людям с камнями в желчном пузыре.

Оптимальной и безопасной дозой станет полстакана отвара фенхеля в день. Некоторые могут употреблять напиток два раза в сутки. Однако перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

13 января 2024, 15:36
Врач назвал пять обязательных для здоровья «витаминных бомб»
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Лосось, брокколи, помидоры, авокадо и говяжья печень должны быть в рационе каждого человека, написала врач-терапевт Ирина Баранова в своем Telegram-канале. Она назвала эти продукты «витаминными бомбами».

Баранова отметила, что лосось входит в число лидеров по содержанию таких полезных жиров, как Омега-3. Эта рыба богата калием, фосфором, витаминами В и D. Лосось улучшает кожу, волосы, нормализует уровень сахара в крови и снижает риск появления болезни Альцгеймера.

Калий и фосфор также содержатся в брокколи. Кроме того, в этой разновидности цветной капусты есть магний, цинк, железо, кальций, витамины группы В, С и бета-каротин. Брокколи является одним из самых сбалансированных продуктов, он положительно воздействует на глаза и процесс пищеварения.

Помидоры, по словам Барановой, богаты клетчаткой, пектином, витаминами С, Е, В, фолиевой кислотой. При употреблении этого продукта в пищу улучшаются память, иммунитет, кожа и волосы.

«Антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Появление раковых клеток предотвращает природный антиоксидант ликопин. Он же придает плодам характерный красный цвет», - подчеркнула она.

В авокадо содержится много мононенасыщенных жиров, этот продукт помогает контролировать аппетит, снижает риск развития сердечных заболеваний, увеличивает стрессоустойчивость.

А говяжью печень Баранова назвала кладезем витаминов, в особенности группы А, В, С, D и Е. Продукт рекомендован людям с активным образом жизни из-за содержания белка с оптимальным содержанием необходимых аминокислот.

Ранее россиянам посоветовали пить отвар фенхеля. Он помогает при простуде, спазмах кишечника и других проблемах.

Еда Врачи Лайфхаки
13 января 2024, 12:52
Грипп — это серьезно. Врач назвал простую меру защиты детей от опасной инфекции
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Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать — она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».

Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать - она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».

По его словам, дети находятся в зоне риска в период распространения гриппа. Инфекция настолько опасна для растущего организма из-за незрелости иммунной системы. У детей из-за гриппа чаще развиваются такие осложнения, как синуситы, отиты и пневмония.

«Быстрое развитие таких тяжелых состояний также связано с несовершенством иммунной системы», - отметил врач.

Дмитриев назвал простую меру защиты от заражения гриппом. Перед началом зимнего сезона детей нужно вакцинировать. Не менее важно сбалансированное питание, качественный сон и умеренные физические нагрузки. Все эти факторы помогут укрепить иммунитет ребенка. При первых признаках гриппа и ОРВИ следует сразу же обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили о вспышке неизвестного вируса , который вызывает высокую температуру и странные сны. Для нормализации состояния врачи рекомендуют обильное питье, жаропонижающие средства и правильное питание.

Дети Грипп Врачи Роспотребнадзор
13 января 2024, 12:36
Быстрое старение и плохие нервы. Россиян предупредили о неочевидной опасности горячих батарей
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Блага цивилизации не всегда идут на пользу человеку. Горячие батареи, полы с подогревом и слишком сухой воздух могут привести к болезням. Подробно об этом рассказал врач Павел Бережанский в беседе с «Аргументами и фактами».

Проблема жарких батарей и сухого воздуха особенно актуальна в отопительный сезон. В условиях повышенной температуры в помещении пересушенная оболочка рта и носа становится более восприимчивой к аллергенам. Последние в свою очередь из-за сухости не оседают на пол, а летают в воздухе. Из-за горячих батарей может развиваться астма, бронхит и другие болезни дыхательных путей.

В таких условиях сохраняется постоянное чувство жажды. Недостаточная влажность воздуха приводит к сухости кожи и ускоряет старение. В перегретой комнате ухудшается качество сна, а его дефицит бьет по иммунной и нервной системам. Также обостряются хронические недуги.

Идеальная температура воздуха для сна - 17-20 градусов. Днем оптимально прогревать помещение до 22 градусов. Влажность воздуха должна составлять не менее 50-60%.

Терапевт Ксения Иванова ранее тоже предупредила об опасности отопительного сезона для людей с хроническими болезнями. Чтобы избежать осложнений, необходимо проводить влажную уборку и избегать резких перепадов температур.

Болезни Врачи
13 января 2024, 02:53
Ученые выяснили, какой напиток защищает от Альцгеймера и Паркинсона
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Регулярное употребление кофе снижает риски болезней Паркинсона и Альцгеймера. К такому выводу пришла группа итальянских неврологов из университетов Фоджи и Бари, опубликовавших статью в научном журнале Neural Regeneration Research.

Ученые отметили, что содержащиеся в кофе активные соединения способствуют защите нервных клеток. В ограниченных дозах напиток имеет профилактический и даже лечебный характер: в краткосрочной перспективе кофеин способен поднять настроение и снизить время реакции, а в долгосрочной - спасти от поражений нервной системы.

Специалисты подчеркнули, что кофе снижает риск болезни Паркинсона на 29%, так как состав напитка улучшает моторику и когнитивные способности. Они заявили, что кофе можно использовать как для предотвращения недуга, так и для борьбы с его симптомами, включая самый серьезный - тремор.

Влияние кофе на болезнь Альцгеймера еще более велико: ученые предполагают, что риск снижается на 65%, однако эксперименты в этом направлении продолжаются.

Ранее сомнолог Рекс Исапа рассказал, в какое время лучше всего пить кофе.

Кофе Болезни Ученые

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