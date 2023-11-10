Усилить иммунитет. От сезонного гриппа защитят прививка и своевременные обследования

Если человек отправился на вакцинацию впервые, то на формирование иммунитета у него уйдет три недели.

Время на защиту Жемчугов заметил, что при предположении об интенсивном росте заболеваемости в декабре у населения осталось лишь две недели, чтобы сделать прививку. Этот фактор объясняет срочные призывы Роспотребнадзора.

«А тем, кто вакцинируется каждый год, можно сделать это вновь, чтобы просто усилить иммунитет перед вероятной сезонной вспышкой гриппа. Однако эта прививка не защищает от иных инфекций, например от ОРВИ», - подчеркнул специалист.

Поэтому, отметил он, когда многие люди начинают жаловаться на вакцину, которая не уберегла их от заболевания, важно помнить о большом количестве различных инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в вакцинации от коронавирусной инфекции в осенне-зимнем сезоне нет. По ее словам, прививаться нужно тогда, когда существует риск для жизни и здоровья.

Жемчугов отметил, что как такового роста заболеваемости гриппом на данный момент в России нет. Однако началось сезонное увеличение случаев болезни, связанное с переменой погоды и похолоданием.

Прививаться по традиции Специалист также объяснил, что проходить осеннюю вакцинацию нужно тем, кто уже ставил ранее прививки.

«Вакцинироваться нужно тем, кто привык это делать. Так как есть иные способы профилактики. Одним из лучших вариантов является обследование у своего лечащего врача. Необходимо выявить болезни, мешающие организму работать, и устранить их», - объяснил Жемчугов.

Среди распространенных заболеваний, которые сильно бьют по иммунитету, он упомянул проблемы со щитовидной железой, сахарный диабет, хронические нарушения метаболизма.